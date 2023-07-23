Ученые определили, сколько овощей и фруктов нужно съедать каждый день, чтобы дольше прожить

Салат - сила (фото из открытых источников)

Салат, горстка ягод или что-то сезонное – банан, апельсин, арбуз – для большинства людей привычная дневная порция "травы", а для диетологов – ничто. Они просто умоляют есть как можно больше овощей и фруктов.

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Особый смысл их рекомендации приобрели после того, как британские ученые обнародовали результаты 30-летнего исследования, в котором было задействовано почти 2 млн человек из многих стран мира. Участники эксперимента просто фиксировали, сколько овощей и фруктов съедают.

Оказалось, у тех, кто ежедневно употреблял хотя бы 2,5 порции (одна порция – это 80-100 граммов, или для удобства приблизительного определения веса – то, что помещается на ладони), снижались риски:

● онкологических заболеваний – на 4%

● сердечно-сосудистых заболеваний – на 13%

● патологий сердца – на 16%

● инсультов – на 18%

● преждевременной смерти – на 15%

Лица, которые ели ежедневно по 10 порций овощей и фруктов, имели гораздо лучшие показатели:

● риск онкологических заболеваний снижался на 13%

● сердечно-сосудистых – на 28%

● патологий сердца – на 24%

● инсультов – на 33%

● преждевременной смерти – на 31%

Ученые объясняют это тем, что овощи и фрукты содержат полезные микроэлементы, обладающие свойством снижать артериальное давление, уровень плохого холестерина в крови, укреплять сосуды, иммунитет, имеют противовоспалительный эффект. В большинстве из них содержатся антиоксиданты – вещества, нейтрализующие действие свободных радикалов, которые разрушают организм человека.

Ученые Гарвардского университета выделили группу овощей-фруктов, наиболее полезных для здоровья. В нее вошли груши, яблоки, цитрусовые, крестоцветные овощи (листовая капуста, цветная и брокколи), шпинат, фасоль, морковь, перец и т.д.

Но специалисты отмечают: рацион должен быть разнообразным – если есть всю неделю яблоки или кабачки, организму от этого немного пользы. Количество порций может быть не равно количеству приемов пищи: свои 5-10 порций (400-800 г) вы можете съесть в три приема или даже в два – как пожелаете.

Конечно, на 10 порций учёные не очень рассчитывают, а вот 5 (две порции фруктов, 3 – овощей) настоятельно рекомендуют.

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