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Ученые обнаружили новое полезное свойство винограда

Эксперты советуют добавлять в свой рацион виноград, потому что он обладает целым рядом полезных свойств

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Виноград не только вкусная, но и очень полезная ягода, с которой делают изюм, вино, джем и даже масло. Существует более 8 тысяч сортов винограда, и у каждого из них свои уникальные свойства. 

Ученые обнаружили новое полезное свойство винограда

Польза винограда (фото из открытых источников)

Новое исследование американских ученых показало, что помимо антибактериального и противовирусного эффекта, употребление винограда еще помогает снижать уровень холестерина в крови. Такие выводы были сделана на основе результатов эксперимента на кроликах и лабораторных грызунах, которых кормили изюмом из столовых сортов.

Эксперты отметили, что виноград в сушеном виде благоприятно действует на кишечник, увеличивая в нем количество полезных бактерий, а также улучшает функции печени и способствует похудению.

Эксперимент показала, что после употребления изюма у подопытных снизился в крови уровень общего холестерина на 6%, а общее количество желчных кислот — на 40, 9%.

Отметим, что виноград богат на витамины А, К, С, В, а также на кальций, магний, фосфор, полифенолы и другие минеральные вещества. 

Напомним, что ягоды винограда обладают не только прекрасным вкусом, но и являются основным ингредиентом для лучших вин, а еще в их составе большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья. О каких полезных свойствах продукта вы могли не знать?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изюм — один из самых доступных, популярных и вкусных сухофруктов. Эксперты советуют добавлять его в рацион каждый день. Но что в нем особенного? 

Читайте также, что гроздь винограда сорта Ruby Roman ("Римский рубин") продали на аукционе в Японии за 1,2 млн иен (11 тысяч долларов).


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Источник: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/11/3965
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