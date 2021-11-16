Ученые обнаружили новое полезное свойство винограда

Виноград не только вкусная, но и очень полезная ягода, с которой делают изюм, вино, джем и даже масло. Существует более 8 тысяч сортов винограда, и у каждого из них свои уникальные свойства.

Польза винограда (фото из открытых источников)

Новое исследование американских ученых показало, что помимо антибактериального и противовирусного эффекта, употребление винограда еще помогает снижать уровень холестерина в крови. Такие выводы были сделана на основе результатов эксперимента на кроликах и лабораторных грызунах, которых кормили изюмом из столовых сортов.

Эксперты отметили, что виноград в сушеном виде благоприятно действует на кишечник, увеличивая в нем количество полезных бактерий, а также улучшает функции печени и способствует похудению.

Эксперимент показала, что после употребления изюма у подопытных снизился в крови уровень общего холестерина на 6%, а общее количество желчных кислот — на 40, 9%.

Отметим, что виноград богат на витамины А, К, С, В, а также на кальций, магний, фосфор, полифенолы и другие минеральные вещества.

Напомним, что ягоды винограда обладают не только прекрасным вкусом, но и являются основным ингредиентом для лучших вин, а еще в их составе большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья. О каких полезных свойствах продукта вы могли не знать?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изюм — один из самых доступных, популярных и вкусных сухофруктов. Эксперты советуют добавлять его в рацион каждый день. Но что в нем особенного?

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