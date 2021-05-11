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Что случится с организмом, если ежедневно есть изюм

Диетологи рассказали, какие изменения произойдут с организмом, если каждый день употреблять изюм

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Изюм — один из самых доступных, популярных и вкусных сухофруктов. Эксперты советуют добавлять его в рацион каждый день. Но что в нем особенного? 

Что случится с организмом, если ежедневно есть изюм

Что будет, если ежедневно есть изюм (фото из открытых источников)

Диетологи говорят, что в составе изюма есть витамины Е, К, РР и витамины группы В, а также кальций, фосфор, магний, железо, которые необходимы организму для поддержания нормального функционирования. По словам экспертов, при ежедневном употреблении сухофруктов, в первую очередь, улучшится пищеварение. Дело в том, что изюм богат на клетчатку, которая снижает чувство голода, помогая не переедать и контролировать вес.

Кроме этого, с помощью изюма можно избежать развития анемии, которая возникает из-за снижения количества эритроцитов в крови. Ее появление может привести к головокружениям, низкой работоспособности, быстрой утомляемости и т. д. В ½ стакана изюма содержится около 18 миллиграмм железа, который поможет решить проблему. 

Также ежедневное употребление изюма приводит к улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Эти сухофрукты содержат фитонутриенты, которые предотвращают повреждение клеток и обострение болезней сердца. 

Но от изюма следует воздержаться людям, страдающим на сахарный диабет второго типа, потому что сахар, входящий в состав сухофруктов, способен повысить уровень глюкозы в крови и вызвать осложнения. 

Напомним, что изюм является прекрасным средством для нормализации пищеварения, а также он обладает массой полезных свойств. Диетологи утверждают, что особую пользу изюм приносит, когда его употреблять на завтрак.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из США провели эксперимент и выяснили, что регулярное употребление чернослива снижает риск появления рака толстой кишки. 


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Источник: https://korisno.24tv.ua/ru/mozhno-li-est-izjum-ezhednevno-objasnenie-dietologa-novosti-segodnja_n1622046
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