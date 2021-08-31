Чем полезен виноград: свойства, о которых вы могли не знать

Ягоды винограда обладают не только прекрасным вкусом, но и являются основным ингредиентом для лучших вин, а еще в их составе большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья. О каких полезных свойствах продукта вы могли не знать?

Почему нужно почаще есть виноград (фото из открытых источников)

Виноград поддерживает иммунитет

В составе ягод, в частности в их шкурке, содержатся витамины А и С, которые укрепляют иммунитет, защищая организм от различных инфекций. А еще виноград на 80% состоит из воды, поэтому его употребление предотвращает обезвоживание и улучшает кровообращение.

Замедляет старение мозга

Виноград богат на кверцетин — антиоксидантное вещество, которое уменьшает воспалительные процессы в организме, а также замедляет старение мозга и предотвращает такие недуги как болезнь Альцгеймера.

Улучшает сон

В составе винограда также есть натуральный мелатонин, который улучшает качество и продолжительность сна. А хороший отдых в ночное время, в свою очередь, способствует прекрасному настроению и самочувствию.

Поддерживает здоровье пищеварительной системы

С помощью винограда можно улучшить работу пищеварительной системы, поскольку полифенолы, входящие в состав фрукта, положительно влияют на бактерии в кишечнике, важные для пищеварения, иммунитета и мозга.

Защищает зрение

Еще продукт богат на лютеин и зеаксантин — вещества, которые защищают сетчатку и хрусталик глаза, предотвращая развитие дегенерации желтого пятна и катаракты — самых распространенных заболеваний глаз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диета, которая содержит виноград, способна обеспечить защиту от старческого слабоумия.

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