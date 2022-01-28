Ученые назвали продукты, которые приближают деменцию

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Светлана Шкурупий
С
возрастом риск развития деменции повышается, и проявляется старческое слабоумие,
в первую очередь, нарушением памяти и ориентации в пространстве. Австралийские
эксперты выяснили, что есть ряд продуктов, которые приближают это заболевание.
Что необходимо минимизировать в своем рационе?
(фото из открытых источников)
Исследователи
рекомендуют отказаться от продуктов, в составе которых много насыщенных жиров и
трансжиров (сливочное масло, обработанное мясо, жирные молочные продукты,
пальмовое масло, фаст-фуд, выпечка, жаренные блюда, копчености), потому что они
негативно влияют на работу организма и мозговой деятельности. 100% гарантии,
что при исключении этих продуктов из рациона, деменции удастся избежать, ученые
не дают, но риск заболевания при правильной диете можно снизить в несколько
раз.
Вместо
этих продуктов ученые советуют обогатить рацион рыбой, в составе которого
омега-3 ненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, а также овощами и
фруктами.
По
словам исследователей, принимать меры по снижению риск развития старческого
слабоумия стоит в возрасте 40-60 лет, но корректировать рацион можно начать и
раньше, тогда пользы для организма будет больше.
Напомним,
что американские специалисты нашли связь между большим процентом возникновения деменции и носителей определенной группы крови.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что причины деменции могут по-разному повредить мозг. Возможно ли, что эти различия могут проявиться в том, как люди ходят? Новое исследование, в котором сравнивались схемы ходьбы у людей с двумя типами деменции, проанализировав этот вопрос.
Читайте также, какие продукты способны помочь в борьбе с деменцией.
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