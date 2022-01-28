Ученые назвали продукты, которые приближают деменцию

С возрастом риск развития деменции повышается, и проявляется старческое слабоумие, в первую очередь, нарушением памяти и ориентации в пространстве. Австралийские эксперты выяснили, что есть ряд продуктов, которые приближают это заболевание. Что необходимо минимизировать в своем рационе?

(фото из открытых источников)

Исследователи рекомендуют отказаться от продуктов, в составе которых много насыщенных жиров и трансжиров (сливочное масло, обработанное мясо, жирные молочные продукты, пальмовое масло, фаст-фуд, выпечка, жаренные блюда, копчености), потому что они негативно влияют на работу организма и мозговой деятельности. 100% гарантии, что при исключении этих продуктов из рациона, деменции удастся избежать, ученые не дают, но риск заболевания при правильной диете можно снизить в несколько раз.

Вместо этих продуктов ученые советуют обогатить рацион рыбой, в составе которого омега-3 ненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, а также овощами и фруктами.

По словам исследователей, принимать меры по снижению риск развития старческого слабоумия стоит в возрасте 40-60 лет, но корректировать рацион можно начать и раньше, тогда пользы для организма будет больше.

Напомним, что американские специалисты нашли связь между большим процентом возникновения деменции и носителей определенной группы крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что причины деменции могут по-разному повредить мозг. Возможно ли, что эти различия могут проявиться в том, как люди ходят? Новое исследование, в котором сравнивались схемы ходьбы у людей с двумя типами деменции, проанализировав этот вопрос.

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