Убийцы жира: 5 продуктов, которые "уничтожают" бока и живот

Кроме регулярных физических упражнений и здорового питания, стоит знать некоторые уловки, которые помогут намного быстрее забрать лишние килограммы с живота или боков. Потеря веса сложный процесс, однако здоровую диету можно разнообразить, чтобы ускорить метаболизм. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 5 продуктов, которые являются "убийцами жира".

Продукты, помогающие похудеть. Фото из открытых источников

Увеличение скорости метаболизма может помочь сбросить лишние килограммы и значительно улучшить результаты вашей диеты для похудения.



Продукты, помогающие похудеть

Жирная рыба

Лосось, форель, сардины, скумбрия и другая жирная рыба содержит омега-3 жирные кислоты, потребление которых может ускорить сжигание жира. Рыба также богата белком, который помогает ощущать сытость, поэтому человеку легче избегать перекусов между приемами пищи. Кроме того, употребление рыбы ускоряет метаболизм во время пищеварения.

Перец чили

Соединения перца чили уменьшают воспаление, а его добавление в блюда усиливает чувство сытости и тем самым предотвращает переедание. Большинство добавок и препаратов для похудения содержат капсаицин – антиоксидант, находящийся в перце и помогающий не только сжигать жировую ткань, но и поддерживать надлежащий вес тела.

Греческий йогурт

Нежирный греческий йогурт невероятно питателен – это отличный источник белка, калия и кальция. Он также может увеличить сжигание жира, снизить аппетит, защитить мышечную массу во время похудения и улучшить здоровье кишечника.

Яйца

Яйца – это пища с высоким содержанием белка, которая может помочь уменьшить чувство голода, повысить сытость и защитить здоровье сердца. Кроме того, они ускоряют сжигание жира.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит кофеин и катехин, которые могут стимулировать метаболизм и поддерживать потерю веса. Кроме того, регулярное употребление зеленого чая поддерживает здоровье сердца, а антиоксиданты в нем снижают риск рака.

Добавив эти продукты в рацион вы можете получить некоторые бонусы к сжиганию жира, ведь диета не должна быть безвкусной и полной жертв.

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