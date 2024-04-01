Убийцы жира: 5 продуктов, которые "уничтожают" бока и живот

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Slava Kot
Кроме регулярных физических упражнений и здорового питания, стоит знать некоторые уловки, которые помогут намного быстрее забрать лишние килограммы с живота или боков. Потеря веса сложный процесс, однако здоровую диету можно разнообразить, чтобы ускорить метаболизм. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 5 продуктов, которые являются "убийцами жира".
Продукты, помогающие похудеть. Фото из открытых источников
Увеличение скорости метаболизма может помочь сбросить лишние килограммы и значительно улучшить результаты вашей диеты для похудения.
Соединения перца чили уменьшают воспаление, а его добавление в блюда усиливает чувство сытости и тем самым предотвращает переедание. Большинство добавок и препаратов для похудения содержат капсаицин – антиоксидант, находящийся в перце и помогающий не только сжигать жировую ткань, но и поддерживать надлежащий вес тела.
Нежирный греческий йогурт невероятно питателен – это отличный источник белка, калия и кальция. Он также может увеличить сжигание жира, снизить аппетит, защитить мышечную массу во время похудения и улучшить здоровье кишечника.
Яйца – это пища с высоким содержанием белка, которая может помочь уменьшить чувство голода, повысить сытость и защитить здоровье сердца. Кроме того, они ускоряют сжигание жира.
Зеленый чай содержит кофеин и катехин, которые могут стимулировать метаболизм и поддерживать потерю веса. Кроме того, регулярное употребление зеленого чая поддерживает здоровье сердца, а антиоксиданты в нем снижают риск рака.
Добавив эти продукты в рацион вы можете получить некоторые бонусы к сжиганию жира, ведь диета не должна быть безвкусной и полной жертв.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о женщине, которая похудела на 70 кг, сменив два продукта в своем рационе.
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