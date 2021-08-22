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У кофе обнаружили новый неожиданный эффект

Исследователи выяснили, что употребление кофе помогает сохранить сильные мышцы и подвижность у пожилых людей

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что кофе — один из самых спорных напитков в мире, он пользуется большой популярностью. Ученые говорят, что в умеренных количествах кофе приносит пользу здоровью. Недавно японские эксперты подтвердили это, обнаружив еще одно неожиданное свойство напитка.

У кофе обнаружили новый неожиданный эффект

Кофе (фото из открытых источников)

Исследователи заявили, что употребление кофе способно предотвратить прогрессирование саркопении — возрастного атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы. То есть, бодрящий напиток помогал пожилых людям сохранить сильные мышцы и, следовательно, большую подвижность. 

Такие выводы ученые сделали, основываясь на результатах исследования, в котором приняло участие более 6 тысяч японцев в возрасте от 45 до 74 лет. Добровольцы рассказали, как часто они употребляют кофе, после чего эксперты измерили массу их скелетных мышц и силу хвата рук. Они нашли связь между употреблением кофе и индексом массы скелетной мускулатуры. Но чтобы изучить механизмы влияния напитка на мышечную массу, потребуются дополнительные исследования. 

Отметим, что кофе за счет дофамина повышает настроение и работоспособность, заставляя чувствовать себя бодрее. Но злоупотреблять им не стоит, потому что можно нанести организму серьезный вред.

Напомним, эксперты не рекомендуют пить кофе на голодный желудок, потому что он раздражает его стенки и может спровоцировать изжогу и стимулировать выработку соляной кислоты. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из Американского университета психологии рассказали, каким людям лучше отказаться от бодрящего напитка, чтобы избежать проблем со здоровьем.


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Источник: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26546720/
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