Три причины, почему не стоит есть белый хлеб

Хлеб является основным вариантом завтрака у многих людей по всему миру. Сделать бутерброд или тост — быстро, удобно и вкусно. Впрочем, не все разновидности хлеба одинаково полезны. Как сообщает Times of India, употребление белого хлеба может легко привести к некоторым осложнениям в функционировании организма.

Белый хлеб следует употреблять очень осторожно. Фото из открытых источников

Для его изготовления пшеничную муку отбеливают с помощью различных химических веществ, благодаря чему она кажется белым. Для этого используются перекись бензоила, диоксид хлора и бромат калия, после этого в муку добавляют еще и очищенный крахмал. Впрочем, стоит отметить, что вся "химия", которая проходит через муку, слишком мала, чтобы повлиять на здоровье.

Калорийность во всех видах хлеба почти одинакова. Разница заключается главным образом в содержании питательных веществ. Кусочек белого хлеба содержит 77 калорий, но он имеет высокий уровень гликемического индекса. Поскольку белый хлеб сильно обрабатывается, содержание питательных веществ в нем очень низкий. Обратите внимание на моменты, которые могут быть опасными для здоровья при употреблении белого хлеба в пищу.

1. Повышение уровня сахара в крови

Как уже упоминалось, у белого хлеба высокий гликемический индекс. Это означает, что он быстро выделяет глюкозу и может повысить уровень сахара в крови. Диабетикам следует особенно внимательно употреблять этот продукт, ведь внезапные колебания уровня сахара в крови могут быть опасными. Постоянное высокое содержание глюкозы в крови способно погрузить ваше тело в гипергликемическое состояние. Это, в свою очередь, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, повреждениям нервов и почечной недостаточности.

2. Увеличение веса

Если вы хотите поддерживать свой вес тела и уровень физической формы, тогда вычеркните белый хлеб из списка продуктов. Он изготовлен из рафинированных углеводов, повышает уровень сахара в крови. В конце концов организм сохраняет всю лишнюю глюкозу, которая содержится в жире, что приводит к увеличению веса.

3. Перепады настроения

Еда из белого хлеба является вкусной, но может негативно повлиять на ваше настроение. Исследование, опубликованное в американском журнале клинического питания, показало, что потребление белого хлеба способно привести к депрессии у женщин старше 50 лет. Человек может чувствовать перепады настроения, усталость и другие симптомы депрессии.

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