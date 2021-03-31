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Три причины добавить льняное масло в свой рацион

Льняное масло считается одним из самых полезных

сегодня, 21:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Льняное масло — важный и незаменимый продукт для здоровья, его регулярное употребление нормализует работу всего организма. Эксперты назвали три основные причины, по которым это масло обязательно должно быть в рационе. 

Три причины добавить льняное масло в свой рацион

Льняное масло (фото из открытых источников)

Здоровое сердце

Относитесь бережно к здоровью своего сердца и сделайте все возможное, чтобы минимизировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. В этом вам поможет льняное масло, в составе которого высокая концентрация омега-3 и омега-6 жирных кислот, увеличивающих эластичность сосудов и сердечной мышцы. 

Крепкий иммунитет

На фоне пандемии коронавируса крепкая иммунная система важна, как никогда. Помимо ненасыщенных жирных кислот, льняное масло богато на витамины А, Е и С, а также антиоксиданты и ценные минералы, обеспечивающие защиту иммунитета. Кроме того, льняное семя обладает сильнейшими противовоспалительными свойствами, что помогает в борьбе с вирусными инфекциями.

Красивая кожа

Даже если сейчас защита от вирусов — задача первостепенная, о красоте и молодости кожи забывать нельзя. Благодаря все тому же витамину Е и антиоксидантам льняное масло повышает эластичность кожи, питает ее изнутри и замедляет процессы старения. 

Напомним, что оливковое масло способно облегчить симптомы и остановить развитие варикозного расширения вен на начальных стадиях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением), стоит употреблять тыквенное масло. Оно обладает рядом полезных свойств, в частности, приводит показатели артериального давления в норму.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/3-prichiny-dobavit-lnyanoe-maslo-v-svoy-racion/
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