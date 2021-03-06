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ТОП-5 весенних овощей, которые помогут похудеть

Обычная редис может помочь в борьбе с лишними кило

6 марта 2021, 23:47
Автор:

Вечканова Елена

Весенняя пора — прекрасное время, чтобы попробовать отрегулировать собственную фигуру. Согласитесь, редко можно "выйти из зимы" без лишних двух-трех килограммов, которые набрали за праздники. Впрочем, весной появляется все больше натуральных овощей, а пять из них — незаменимы при желании похудеть. Как сообщает Times of India, добавить их в свой рацион будет совсем просто.

ТОП-5 весенних овощей, которые помогут похудеть

Редиска поможет похудеть. Фото из открытых источников

1. Свекла

Этот овощ можно потреблять в любом виде: делать сок, добавлять сырым в салат или варить (запекать в духовке). Свекла богата калием и антиоксидантами, также в ней много железа. Клетчатка, содержащаяся в свекле, помогает работе кишечника. Кроме того, овощ низкокалорийный, что в первую очередь важно для реального похудения.

2. Редиска

Пришла весна — на наших огородах (и прилавках магазинов/рынков) появилась редиска. В ней много воды и мало калорий, но при этом человек чувствует себя сытым после еды. Лучше редиску есть целой или в зеленом салате. Также несколько ломтиков овоща можно добавить к своему бутерброду. К тому же, редис позволяет регулировать уровень холестерина в крови.

3. Шпинат

Конечно, большинство украинцев с нетерпением ждут весны, чтобы включить в свой рацион побольше зелени. Шпинат — один из самых богатых среди своих "родственников" на клетчатку, железо, витамины А, С и К. Также шпинат "наблюдает" за уровнем сахара в нашей крови и регулирует давление. Его можно добавлять в сыре салаты или варить.

4. Горох

В этом виде бобовых очень много белка, который рекомендуют употреблять тем, кто находится на диете. В горохе очень мало жиров, поэтому его можно употреблять даже не во время основного приема пищи, а в перерыве между ними. Например, как быстрый перекус между завтраком и обедом.

5. Цветная капуста

Это один из самых питательных овощей на нашей кухне. Низкое количество углеводов полностью компенсируется богатством клетчатки, микроэлементов, витаминов В, К, С, фолиевой кислоты и некоторых минералов. Между прочим, цветная капуста популярна у тех, кто придерживается специальной "кето-диеты". А еще этот овощ помогает укрепить иммунитет, что, согласитесь, при коронавирусной пандемии довольно важный аспект.

Включите эти овощи в свой рацион и радуйтесь потерянным килограммам.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие овощи несут больше вреда, чем пользы.

Также на портале можно узнать, какой овощ считается самым полезным для наших сердца и почек.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/top-5-spring-superfoods-that-help-in-weight-loss/articleshow/81368389.cms
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