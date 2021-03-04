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В каких овощах оказалось больше вреда, чем пользы

Некоторыми овощами лучше не злоупотреблять

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Овощи должны составлять половину здорового рациона, потому что содержат много витаминов и ценных микроэлементов, которые нужны организму для правильной работы. Но не все овощи одинаково полезны. Диетологи рассказали, употребление каких продуктов лучше ограничить.

В каких овощах оказалось больше вреда, чем пользы

Названы самые неполезные овощи для организма / фото: Shutterstock / Fotodom

Картофель

Этот овощ очень часто появляется на нашем столе, потому что вкусный и простой в приготовлении. Но у специалистов к нему много вопросов, в частности из-за соланина и крахмала, которые входят в его состав. Нутрициолог Тамара Крамченинова рассказала, что крахмал составляет около 80% всех сухих веществ клубня, если картофель долго хранить, то часть крахмала распадается на простые углеводы. Если употреблять картофель каждый день, то можно быстро набрать лишние килограммы. 

Кроме того, в кожуре этого овоща может вырабатываться соланин — это вещество негативно влияет на нервную систему. Диетолог Ирина Бородина отметила, что покупать зеленый картофель ни в коем случае нельзя, потому что в нем много соланина, а из-за него можно получить отравление. 

Помидоры

В этом овоще содержится много витамина С, В, а также кальция, магния, калия, но самая главная его ценность в ликопине — мощном антиоксиданте, которые предотвращает развитие многих заболеваний. Но диетолог Ирина Торопыгина отметила, что несмотря на большую пользу для здоровья, в "магазинных" помидорах может содержаться много нитритов и других вредных веществ. Кроме того, томаты с осторожностью нужно употреблять людям, у которых язва желудка, гастрит с повышенной кислотностью, потому что они способны раздражать слизистую. А еще в помидорах содержится много соли, которая разжигает аппетит. 

Баклажаны

Специалист Ирина Бородина говорит, что в мякоти этого овоща может содержаться много вредных веществ, которые стимулируют увеличение количества щавелевой кислоты в организме, что может стать причиной камней в почках. Если у вас холецистит, артрит или низкий уровень железа в организме, тогда перед употреблением баклажанов стоит проконсультироваться с врачом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой овощ признан суперпродуктом 


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Источник: https://74.ru/text/food/2021/02/28/69786632/
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