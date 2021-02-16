Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек

Правильное питание — залог крепкого здоровья. Чтобы поддержать нормальную работу своего сердца и почек, медики рекомендуют включить в свой рацион цветную капусту. Об этом сообщает онлайн-издание U-news.

Назвали овощ который сохраняет здоровье сердца и почек. Фото: ktk.kz

Этот овощ богат витаминами: А, Е, С, Н, U, а также витаминами группы В. Капуста насыщает наше тело многими минералами — калием, магнием, натрием, фтором и фосфором. Все эти соединения необходимы для нормальной работы внутренних органов.

За счет полезных микроэлементов продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и препятствует сгущению желчи и образованию камней в почках.

Кроме того, цветную капусту нужно употреблять людям на диете и тем, кто следит за своим весом. Овощ улучшает метаболизм и обладает легким слабительным и мочегонным эффектом.

Врачи рекомендуют употреблять цветную капусту при гипертонии, проблемах с щитовидной железой, серьезных патологиях почек.

С продукта можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Несколько диетических и оригинальных рецептов можно найти на нашем сайте.

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Напомним, что правильное питание — основа здоровья, поэтому если хотите поддерживать свой мозг в активном состоянии и предотвратить деменции в будущем, тогда стоит следить за своим рационом. От каких продуктов рекомендуют отказаться эксперты, читайте в нашем материале.

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