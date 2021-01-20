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ТОП-5 самых опасных фруктов в мире

От некоторых из этих фруктов можно умереть

сегодня, 11:04
Автор:

Мокрик Анастасия

Фрукты являются важной составляющей пищи человека, которые дают нашему организму полезные вещества и витамины. Однако существуют и те фрукты, которые лучше обходить стороной, ведь пользы от них не будет вовсе никакой, а вот вред здоровью они могут нанести значительный.

ТОП-5 самых опасных фруктов в мире

Названы 5 самых опасных фруктов в мире - фото: из открытых источников

О некоторых из этих фруктов вы, возможно, никогда не слышали. А касательно некоторых - просто не подозревали, что они могут иметь смертельные побочные эффекты. Итак, какие фрукты в мире самые опасные?

1. Карамболь (старфрут)

Старфрукты являются низкокалорийными, богатыми клетчаткой и витамином С. Вкус у этого экзотического фрукта приятный, кисло-сладкий. Однако несмотря на его плюсы, он опасен для людей, у которых слабые почки.

В некоторых случаях употребление слишком большого количества карамболь может привести к повреждению почек, судорогам и даже смерти. Люди, принимающие лекарства по рецепту, также должны быть осторожны — так же, как грейпфрут, карамболь при  взаимодействии с некоторыми лекарствами может привести к негативным последствиям. Поэтому посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем его употреблять.

ТОП-5 самых опасных фруктов в мире - фото 2

2. Бузина

Большинство растений бузины ядовиты, поскольку они содержат гликозид, вызывающий цианид, в корнях, стеблях, листьях и семенах. Яд вызывает скопление цианида в организме, что может вызвать рвоту, диарею, кому или смерть.

Ягоды также содержат небольшое количество яда, расположенного в их мелких семенах, который уничтожается при правильном сборе и приготовлении ягод. После приготовления его можно использовать в сиропах, джемах, пирогах и т.д.

ТОП-5 самых опасных фруктов в мире - фото 3

3. Кешью

Кешью является частью семени плода, похожего на яблоко, и, как ни странно, растет не внутри, а на внешнем конце  фрукта. Орехи кешью, которые мы едим, окружены токсичной оболочкой. Её необходимо обжарить, прежде чем можно будет извлечь "сырые" кешью. После этого кешью можно есть сырыми или обжаривать. Яблоки кешью продаются только в Бразилии, Нигерии, Индии и Юго-Восточной Азии.

ТОП-5 самых опасных фруктов в мире - фото 4


4. Аки

Это национальный фрукт Ямайки. Если его не приготовить или съесть недолжным образом, может начаться рвота, которая может даже привести к коме, гипогликемии или смерти. Несозревшие плоды аки токсичны и содержат яд под названием гипоглицин. Даже будучи спелыми, семена остаются токсичними.

ТОП-5 самых опасных фруктов в мире - фото 5


5. Келуак

Это плоды дерева, которые считаются токсичными. Семена наполнены синильной кислотой и могут вызвать сонливость, психическое расстройство и смерть. Конечно, это не помешало людям найти применение этим ядовитым частям. Когда семена не используются для приготовления крысиного яда, их варят или ферментируют, пока яд не будет удален и превращен в кулинарное масло. В филиппинской альтернативной медицине его использовали для уничтожения паразитов, лечения фурункулов и консервирования рыбы.

ТОП-5 самых опасных фруктов в мире - фото 6

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о пяти полезных травах и специях для профилактики рака, а также о шести правилах полезного кофе



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Источник: https://www.mashed.com/98132/dangerous-fruits-world/
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