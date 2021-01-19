Шесть правил полезного кофе

Кофе является одним из самых популярных напитков во всем мире. В нем содержатся десятки полезных для организма веществ, которые зачастую обеспечивают человека зарядом бодрости. Врач-диетолог Наталья Денисова набросала "подсказку" из шести правил, которые помогут кофеманам извлечь максимальную пользу из любимого напитка.

Кофе имеет много полезных свойств. Фото: Depositphotos

1. Дневная норма — не больше 3-4 чашек

Кофеин, что содержится в горячем напитке, является стимулятором сердечной деятельности. Также при его употреблении повышается тонус сосудов и всего организма в целом. Но не стоит усердствовать: выпивание больше 3-4 чашек кофе в день может привести к проблемам. Ваши сердце и сосуды явно не поблагодарят за учащенное сердцебиение, бессонницу и беспочвенную тревогу. С количеством и крепостью кофе особо осторожными стоит быть пожилым людям и детям. Ребятам до 3 лет кофе вообще противопоказан.

2. Пьем кофе до 12 дня

Первая половина дня — идеальное время для употребления кофе. Все потому, что вечером стимулирующее действие напитка опять же таки повлияет на режим сна. К тому же, заряд бодрости, полученный утром, поможет организовывать дела в течение дня быстрее.

3. Чашка кофе — это не завтрак

Врач настоятельно не рекомендует пить кофе вместо завтрака, на пустой желудок. Таким образом вы раздражаете слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта эфирными маслами, что содержатся в кофе. Наиболее этого правила должны придерживаться люди с гастритом или язвой.

4. Крепкий кофе можно запить водой

Кофеин всегда обладал мочегонным эффектом: он помогает организму выводить лишние жидкости за краткое время. Но чтобы не произошло обезвоживания, большое количество кофе специалисты рекомендуют запивать водой. Это поможет восстановить баланс воды.

5. Пейте кофе с полезными добавками

Кофеманы считают, что пить кофе с сахаром — неразумно. Но что делать, если горечь кофе не нравится, а бодрящего напитка все равно хочется? Замените сахар на любимые, а главное — полезные специи. Сладости прибавит обычная корица. Если хотите пикантных ноток, используйте гвоздику. Особые гурманы употребляют кофе с острым молотым перцем.

6. Считайте калории

Ну, не совсем считайте. Дело в том, какой кофе вы зачастую предпочитаете. Черный кофе (американо или эспрессо) практически бескалорийный. Но даже ложка сахара или немного молока изменят это значение. Чашка обычного капучино, к примеру, может "стоить" вам лишних 200-300 килокалорий, потому что для его приготовления используют жирные сливки. Так что если вам дорога ваша фигура, обязательно пейте "правильный" кофе.

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