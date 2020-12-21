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Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда

Если отказаться невозможно, то хотя бы ограничьте размер порции

сегодня, 20:39
Автор:

Вечканова Елена

Цикл новогодних праздников приносит с собой хорошее настроение, кучу подарки и... лишние килограммы. Последнее — не слишком часто, но почти всегда. Все потому, что мы не слишком обращаем внимание на количество калорий в блюдах, приготовленных к празднику. И все же самые калорийные следует "знать в лицо" и потреблять их с умом, пишет Lisa.

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда

Не злоупотребляйте жирной едой за новогодним столом. Фото из открытых источников


1. Рождественское полено

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда - фото 2

Калорийность — около 600 ккал

Ну а что вы хотели? Это сладкий шоколадный рулет в шоколадной глазури. Добавьте туда еще украшений из сахара или любых орехов и получите калорийную бомбу. Если не можете отказаться от этого вкусности, ограничьтесь только одним кусочком.


2. Ореховый пирог

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда - фото 3

Калорийность  около 500 ккал

Считается, что орех пекан является источником белков, клетчатки и марганца. Но если его облить сахарным сиропом, а затем запечь в виде пирога, никаких питательных веществ вы не получите. А если будете есть пирог, как рекомендуют, с мороженым  докиньте к уже существующему показателю калорий где-то еще 200.


3. Кекс с сухофруктами

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда - фото 4

Калорийность  около 300 ккал

Во-первых, это выпечка. Во-вторых, с огромным количеством сахара. В-третьих, сухофрукты, как правило, вымачивают в алкоголе, что также негативно влияет на организм. В результате поедания такой вкуснятины можно в итоге заработать себе проблемы с сердцем.


4. Суфгания (израильские пончики)

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда - фото 5

Калорийность  около 250 ккал

Жареные во фритюре пончики с начинкой. Даже если внутри будет джем, это все равно сладкое убийство для желудка. Немного легче собственному организму вы сделаете, если не жарить блюдо, а запечь. Также для теста можете выбрать цельнозерновую муку, а в начинку не добавлять сахара вообще (или минимум).


5. Сахарное печенье

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда - фото 6

Калорийность  около 200 ккал

Наиболее калорийными в таком блюде являются обычно начинка и глазурь. Одно-два печенья съесть можно. Но не переусердствуйте!


6. Салат "Сельдь под шубой"

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда - фото 7

Калорийность  около 190 ккал

С одной стороны, в этом салате достаточно овощей, а также рыбы, содержащих различные витамины и полезные микроэлементы. Но майонез, которым перемазывают слой за слоем, затем "оседает" калориями на наших боках. Поэтому если ваш новогодний стол не обходится без "шубы", используйте как можно меньше майонеза.


7. Салат "Оливье"

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда - фото 8

Калорийность  около 160 ккал

Те же размышления о майонезе касаются и самого популярного новогоднего салата среди украинцев. Впрочем, есть вариант сделать его чуть более полезным. Например, замените колбасу мясом  курятиной или телятиной. Это уменьшит количество потребленных калорий.


8. Салат "Амброзия"

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда - фото 9

Калорийность  около 150 ккал

Такой сладкий салат только на первый взгляд не калориен. Но это "облачко" сахара и консервантов, ведь для него нужны консервированные фрукты, зефир и взбитые сливки. Красиво, но слишком опасно для фигуры. Лучше съешьте свежий фрукт или приготовьте салат из них.


9. Шоколадный фадж (помадка)

Только кусочек: самые калорийные новогодние блюда - фото 10

Калорийность  около 90 ккал

Шоколадная помадка является одним из любимых лакомств детства. А если она еще и домашняя! Ее готовят с сахаром, маслом и молоком. А иногда используют даже сгущенку! Вы же понимаете, сколько там калорий? Поэтому... или вообще не ешьте, или только маленький кубик!


Вкусного и полезного вам новогоднего стола!

Ранее "Комментарии" рассказывали, количество мандарин можно съедать в день без вреда для организма.

Также перед праздниками портал рекомендует узнать, кто тяжелее переносит похмелье.


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Источник: https://lisa.ru/zdorovye/670622-9-samyh-kalorijnyh-novogodnih-blyud-mira-mozhno-maksimum-kusochek/
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