Ученые рассказали, кто тяжелее переносит похмелье

Согласно исследованию ученых, опубликованному в Голландском клиническом журнале, веганы и вегетарианцы гораздо сложнее переносят похмелье, нежели любители мясных блюд.

ФОТО: Из открытых источников

В ходе исследования, специалисты разделили участников на две группы: на тех, кто отказался от употребления мяса и на мясоедов. Эксперты разрешили употребить испытуемым алкоголь, в том количестве, в котором они пожелают. На утро следующего дня ученые анализировали жалобы на состояние здоровья у каждого человека.

Исследователям удалось определить более 20 основных симптомов, среди которых головокружение, тошнота, жажда, учащенное биение сердца и другие. Эксперты подчеркнули, что у вегетарианцев отметили больше жалоб, а самой распространенной стала непрекращающаяся и мучительная рвота.

В результате ученые пришли к выводу, что тяжелые последствия "бурного" празднования у вегетарианцев связаны с недостатком витамина В и цинка, которыми богаты мясо, бобовые и моллюски. Эти полезные вещества также содержатся в грибах, авокадо, арахисе или цельнозерновых продуктах. Во избежания тяжелых последствий употребления алкоголя ученые посоветовали вегетарианцам как следует налегать на орехи или грибы.

В заключении исследователи отметили, что на тяжелое похмелье может влиять не только способ питания, а также наследственность, смешивание алкогольных напитков или неправильный выбор продуктов за столом.

Ранее издание "Комментарии" называло наиболее опасные побочные эффекты, которые возникают при ежедневном употреблении газированных напитков. Исследования доказывают, что употребление банки или более в день, вероятно, является причиной многих проблем со здоровьем.





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