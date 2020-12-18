Сколько можно съесть мандаринов в день: диетолог назвала количество

Язык
Coinspot 18.12.2020
BTC/USD
23101.06
ETH/USD
651.74
LTC/USD
109.61
НБУ 18.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Сезон цитрусовых
в самом разгаре. Яркий цвет и аромат этих фруктов буквально заманивают с
прилавков покупателей. Пожалуй, мандарины – истинный символ предновогодней
суеты и хлопот. А запах елки и мандаринов – неотъемлемые символы зимних
праздников. Как всем известно, цитрусовые очень полезны, поскольку содержат
масла, которые способны убивать бактерии и вирусы. Но важно не употреблять
цитрусовые, в частности мандарины, в чрезмерном количестве, а помнить о суточной
норме.
Фото из открытых источников
Как рассказала
врач-диетолог Инна Бутько, мандарины содержат витамин С и калий. Последний –
элемент, который помогает оставаться здоровой сердечно-сосудистой системе,
выводит лишнюю жидкость. Кроме того, это помощник для нашей соединительной
ткани, кожи, а еще калий уменьшает морщины и делает прочными наши суставы.
Однако диетолог
рекомендует не увлекаться мандаринами. Так, врач советует съедать в день не
более 300 граммов мандаринов. Для детей "мандариновая" норма несколько меньше –
максимум 200 граммов в день.
Добавим, что также
врачи не советуют употреблять цитрусовые натощак. По словам диетолога, лучше всего
съедать мандарины утром или же днем до 17:00.
Как ранее
рассказал портал "Комментарии", с возрастом в организме происходят изменения,
которые требуют пересмотра многих привычек. В том числе следует обновить рацион
питания. Американское издание My Domaine совместно с экспертами в области
здорового питания и диетологами составило список продуктов, которые рекомендуют
не
употреблять после 30-ти лет — в особенности женщинам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости