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Сколько можно съесть мандаринов в день: диетолог назвала количество

Мандарины очень полезны, но натощак их есть не рекомендуется

сегодня, 11:42
Автор:

Таисия Ерохина

Сезон цитрусовых в самом разгаре. Яркий цвет и аромат этих фруктов буквально заманивают с прилавков покупателей. Пожалуй, мандарины – истинный символ предновогодней суеты и хлопот. А запах елки и мандаринов – неотъемлемые символы зимних праздников. Как всем известно, цитрусовые очень полезны, поскольку содержат масла, которые способны убивать бактерии и вирусы. Но важно не употреблять цитрусовые, в частности мандарины, в чрезмерном количестве, а помнить о суточной норме.

Сколько можно съесть мандаринов в день: диетолог назвала количество

Фото из открытых источников

Как рассказала врач-диетолог Инна Бутько, мандарины содержат витамин С и калий. Последний – элемент, который помогает оставаться здоровой сердечно-сосудистой системе, выводит лишнюю жидкость. Кроме того, это помощник для нашей соединительной ткани, кожи, а еще калий уменьшает морщины и делает прочными наши суставы.

Однако диетолог рекомендует не увлекаться мандаринами. Так, врач советует съедать в день не более 300 граммов мандаринов. Для детей "мандариновая" норма несколько меньше – максимум 200 граммов в день.

Добавим, что также врачи не советуют употреблять цитрусовые натощак. По словам диетолога, лучше всего съедать мандарины утром или же днем до 17:00.

Как ранее рассказал портал "Комментарии", с возрастом в организме происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек. В том числе следует обновить рацион питания. Американское издание My Domaine совместно с экспертами в области здорового питания и диетологами составило список продуктов, которые рекомендуют не употреблять после 30-ти лет — в особенности женщинам.


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Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/wellness/nuzhno-znat-meru-dietolog-poyasnila-skolko-mozhno-sest-mandarin-za-raz-1495682.html
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