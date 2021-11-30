Стало известно, кому противопоказан плавленый сыр

Плавленый сыр — распространенный продукт и бывает он разным — колбасным, в виде пасты, сладким. В нем есть питательные вещества, которые нужны организму. Но также этот продукт обладает рядом противопоказаний.

Кому не рекомендуется есть плавленый сыр (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что в составе плавленого сыра содержится много фосфатов, которые придают ему пастообразную текстуру. В небольшом количестве они не вредят здоровью, но при регулярном употреблении они будут накапливаться в организме и ухудшат здоровье, в частности вызовут проблемы с почками. А еще фосфаты приводят к вымыванию кальция, значит вредят костной системе.

Также в плавленых сырах находится натрий и потому их нежелательно употреблять людям с проблемами сердца и сосудов. Этот микроэлемент способен поднимать уровень кровяного давления, поэтому состояние человека только ухудшается.

Специалист добавила, что осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты.

Плюс ко всему, опасность плавленых сыров обусловлена его высокой калорийностью. В связи с этим не рекомендуется употреблять данный продукт людям, которые страдают ожирением или атеросклерозом.

Напомним, чтобы определить натуральный сыр от подделки, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, несмотря на то, что сыр содержит много витаминов и полезных веществ, злоупотреблять им не рекомендуется. Американский специалист Тоби Амидор рассказала, чем это может грозить здоровью.

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