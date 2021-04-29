Как проверить качество сыра в домашних условиях

Сыр является одним из самых популярных и полезных молочных продуктов. Но, к сожалению, недобросовестные производители часто вместо качественного сыра подсовывают покупателям подделку. Как же научиться их отличать?

Как отличить настоящий сыр от подделки (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что существуют разные виды фальсификаций сыра. Например, ассортиментная заключается в подмене одного сорта молочного продукта другим, а количественная предполагает фальсификат сыра по массе — отклонение веса больше допустимой нормы. Еще есть качественная — это нарушение рецептуры путем замены молочных белков, несоблюдение пропорции компонентов и технологических режимов. Также покупателям могут предоставлять ложные данные о продукте (информационная фальсификация), когда подделанная дата реализации или подделка сертификата безопасности.

Чтобы определить натуральный сыр от подделки, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки:

- Если у вашего сыра слишком яркий оттенок или он неравномерный, то есть подозрение, что в его составе избыток красителя (за исключением нескольких сортов).

- Отрежьте тонкий ломтик и согните под прямым углом. Трещины, если они появились на сыре, свидетельствуют о присутствии сухого молока и растительных жиров.

- Придавите отрезанный кусочек. Если выделяется много масляной жидкости, жирность повышена растительным маслом.

- Оставьте ломтик на несколько дней на открытом воздухе. Подделка потрескается, а на ее поверхности выступят капли масла.

Напомним, молоко и молочные продукты являются лидерами среди продуктов-фальсификатов на украинском рынке. Особенно часто подделывают сливочное масло.

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