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Как проверить качество сыра в домашних условиях

Эксперты рассказали, с помощью каких способов можно проверить качество сыра в домашних условиях

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Сыр является одним из самых популярных и полезных молочных продуктов. Но, к сожалению, недобросовестные производители часто вместо качественного сыра подсовывают покупателям подделку. Как же научиться их отличать?

Как проверить качество сыра в домашних условиях

Как отличить настоящий сыр от подделки (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что существуют разные виды фальсификаций сыра. Например, ассортиментная заключается в подмене одного сорта молочного продукта другим, а количественная предполагает фальсификат сыра по массе — отклонение веса больше допустимой нормы. Еще есть качественная — это нарушение рецептуры путем замены молочных белков, несоблюдение пропорции компонентов и технологических режимов. Также покупателям могут предоставлять ложные данные о продукте (информационная фальсификация), когда подделанная дата реализации или подделка сертификата безопасности. 

Чтобы определить натуральный сыр от подделки, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки:

- Если у вашего сыра слишком яркий оттенок или он неравномерный, то есть подозрение, что в его составе избыток красителя (за исключением нескольких сортов).

- Отрежьте тонкий ломтик и согните под прямым углом. Трещины, если они появились на сыре, свидетельствуют о присутствии сухого молока и растительных жиров.

- Придавите отрезанный кусочек. Если выделяется много масляной жидкости, жирность повышена растительным маслом.

- Оставьте ломтик на несколько дней на открытом воздухе. Подделка потрескается, а на ее поверхности выступят капли масла.

Напомним, молоко и молочные продукты являются лидерами среди продуктов-фальсификатов на украинском рынке. Особенно часто подделывают сливочное масло.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как определить поддельную красную икру: три способа.


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Источник: https://milk-west.ru/o-kompanii/nash-polezni-blog/kak-otlichit-nastoyashchiy-syr-ot-poddelki/
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