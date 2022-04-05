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Срочно в рацион: какие продукты замедляют старение кожи

Диетолог Николь Хопсекгер из Кливлендской клиники в США рассказала, какие продукты способны замедлить старение кожи

5 апреля 2022, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Кожа является внешним отражением нашего образа жизни, в частности рациона. И чем она свежее и красивее, тем моложе мы выглядим. Американский диетолог Николь Хопсекгер рассказала, какие продукты стоит употреблять, чтобы замедлить процесс ее старения.

Срочно в рацион: какие продукты замедляют старение кожи

Какие продукты замедляют старение кожи (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что по состоянию кожи можно проверить, как человек заботится о своем организме, например, морщины могут быть признаком постоянного стресса, а пигментные пятна свидетельствуют о гормональных нарушениях. Сыпь на коже может появиться из-за неправильного питания.

Чтобы замедлить процесс старения кожи, необходимо пересмотреть рацион и в первую очередь исключить из него жареную пищу, фастфуд, сладкие продукты. Чрезмерное употребление сахара может привести к воспалению и раздражению кожи.

Американский диетолог советует обогатить рацион жирными сортами рыбы, потому что они богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, делающие кожу более эластичной и здоровой. Также употребляйте больше орехов, в которых содержатся антиоксидантные вещества.

Также в меню для здоровья кожи следует добавить овощи, фрукты с высоким содержанием витамина С, в частности цитрусовые, клубнику, киви. Бороться с морщинами еще помогают такие продукты, как авокадо, куркума, оливковое масло, зеленый чай.

Напомним, если хотите, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и красивой, тогда добавьте в свой рацион один простой, но весьма полезный напиток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что высыпания и другие проблемы с кожей в большинстве случаев связаны с нарушением работы внутренних органов. Из-за этого нужно бороться не с самыми симптомами, а искать причину, почему они возникают. На какие заболевания может указывать проблемная кожа?


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Источник: https://health.clevelandclinic.org/23-foods-good-skin/
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