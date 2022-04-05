Срочно в рацион: какие продукты замедляют старение кожи

Кожа является внешним отражением нашего образа жизни, в частности рациона. И чем она свежее и красивее, тем моложе мы выглядим. Американский диетолог Николь Хопсекгер рассказала, какие продукты стоит употреблять, чтобы замедлить процесс ее старения.

Какие продукты замедляют старение кожи (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что по состоянию кожи можно проверить, как человек заботится о своем организме, например, морщины могут быть признаком постоянного стресса, а пигментные пятна свидетельствуют о гормональных нарушениях. Сыпь на коже может появиться из-за неправильного питания.

Чтобы замедлить процесс старения кожи, необходимо пересмотреть рацион и в первую очередь исключить из него жареную пищу, фастфуд, сладкие продукты. Чрезмерное употребление сахара может привести к воспалению и раздражению кожи.

Американский диетолог советует обогатить рацион жирными сортами рыбы, потому что они богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, делающие кожу более эластичной и здоровой. Также употребляйте больше орехов, в которых содержатся антиоксидантные вещества.

Также в меню для здоровья кожи следует добавить овощи, фрукты с высоким содержанием витамина С, в частности цитрусовые, клубнику, киви. Бороться с морщинами еще помогают такие продукты, как авокадо, куркума, оливковое масло, зеленый чай.

Напомним, если хотите, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и красивой, тогда добавьте в свой рацион один простой, но весьма полезный напиток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что высыпания и другие проблемы с кожей в большинстве случаев связаны с нарушением работы внутренних органов. Из-за этого нужно бороться не с самыми симптомами, а искать причину, почему они возникают. На какие заболевания может указывать проблемная кожа?

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