О каких проблемах наш организм «кричит» через кожу

Высыпания и другие проблемы с кожей в большинстве случаев связаны с нарушением работы внутренних органов. Из-за этого нужно бороться не с самыми симптомами, а искать причину, почему они возникают. На какие заболевания может указывать проблемная кожа?

Как внутренние заболевания проявляются на коже / Фото: SHUTTERSTOCK

ЖКТ и угревая сыпь

Неправильное питание может вызывать гастрит, язву желудка и другие нарушения желудочно-кишечного тракта. И чаще всего гастрит может "говорить" о себе через кожу. На лице, спине и плечах могут появиться угри, которые болят при касании. В редких случаях возможно появление мелких воспалений, похожих на крапивницу.

Эндокринные нарушения и отеки

Постоянные отеки могут сигнализировать о сборе в работе щитовидной железы. Дефицит гормонов щитовидной железы замедляет весь обмен веществ, в том числе водный и минеральный. Из-за этого жидкость плохо выходит из организма. В таких случаях необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Авитаминоз и шелушение

Недостаток витаминов в организме может также проявиться в виде кожных проблем, например, шелушения. Если вы постоянно замечаете сухие места на теле и питательный крем не спасает, тогда стоит сдать анализы и выяснить, какого элемента вам не хватает.

Напомним, что профессиональные медики и косметологи с первого взгляда на человека могут определить, каких важных витаминов или микроэлементов недостаёт в рационе. Об их дефиците говорит внешность человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ежедневная борьба с жирным блеском кожи – реальность многих женщин. Оказывается, достаточно просто сместить фокус внимания на список вещей, которые делать не следует.

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