logo

BTC/USD

43080.74

ETH/USD

3384.03

LTC/USD

134.82

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело О каких проблемах наш организм «кричит» через кожу
commentss НОВОСТИ Все новости

О каких проблемах наш организм «кричит» через кожу

Эксперты рассказали, как наши внутренние проблемы в организме связаны с кожными несовершенствами

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Высыпания и другие проблемы с кожей в большинстве случаев связаны с нарушением работы внутренних органов. Из-за этого нужно бороться не с самыми симптомами, а искать причину, почему они возникают. На какие заболевания может указывать проблемная кожа?

О каких проблемах наш организм «кричит» через кожу

Как внутренние заболевания проявляются на коже / Фото: SHUTTERSTOCK

ЖКТ и угревая сыпь

Неправильное питание может вызывать гастрит, язву желудка и другие нарушения желудочно-кишечного тракта. И чаще всего гастрит может "говорить" о себе через кожу. На лице, спине и плечах могут появиться угри, которые болят при касании. В редких случаях возможно появление мелких воспалений, похожих на крапивницу. 

Эндокринные нарушения и отеки

Постоянные отеки могут сигнализировать о сборе в работе щитовидной железы. Дефицит гормонов щитовидной железы замедляет весь обмен веществ, в том числе водный и минеральный. Из-за этого жидкость плохо выходит из организма. В таких случаях необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Авитаминоз и шелушение

Недостаток витаминов в организме может также проявиться в виде кожных проблем, например, шелушения. Если вы постоянно замечаете сухие места на теле и питательный крем не спасает, тогда стоит сдать анализы и выяснить, какого элемента вам не хватает. 

Напомним, что профессиональные медики и косметологи с первого взгляда на человека могут определить, каких важных витаминов или микроэлементов недостаёт в рационе.  Об их дефиците говорит внешность человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ежедневная борьба с жирным блеском кожи – реальность многих женщин. Оказывается, достаточно просто сместить фокус внимания на список вещей, которые делать не следует. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2021-12-15-okakih-problemah-nash-organizm-krichit-cherez-kozhu/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!