Сомнолог рассказал, почему не желательно спать на спине

Крепкий и качественный сон — важная составляющая здоровой жизни и хорошего самочувствия. И очень важную роль при этом играет поза, в которой человек засыпает. Сомнолог Павел Кудинов рассказал, почему не стоит засыпать на спине.

Почему не желательно спать на спине (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что постоянно в этой позе засыпать не стоит, потому что главным ее недостатком является храп — он сильно вредит сну. В таком положении может западать челюсть и тем самым нарушить правильное дыхание. Не стоит увлекаться сном на спине людям, у которых диагностирована бронхиальная астма или обструктивное заболевание легких.

Но при этом, такое положение подойдет людям, которые страдают от изжоги, но при этом нужно чуть приподнимать голову.

Как утверждает специалист, такая поза исключает сдавливание желудка и не дает кислоте подниматься к пищеводу. Также сон на спине подойдет людям со сколиозом и проблемами сердечно-сосудистой системы.

Павел Кудинов отметил, что женщинам, которые находятся на сроке более 20 недель также не подходит поза на спине, потому что матка может передавить нижнюю артерию мамы, затрудняя кровообращение.

Напомним, доктор Раймонд Джонатан Ха отметил, что не стоит спать на животе, такая поза является одной из самых неправильных, потому что оказывает дополнительное давление на мышцы и суставы позвоночника, сглаживая естественный изгиб.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы организм достаточно отдохнул и сумел восстановить силы, ложится спать нужно в период с 22.00 до 22.59. Это показали результаты эксперимента, в котором участвовало 88 тысяч добровольцев. Исследование показало, что, засыпая в этот промежуток времени, человек ну только успевает нормально выспаться.

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