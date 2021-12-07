Сколько шоколада можно в день без вреда для здоровья

Шоколад — любимая сладость как детей, так и взрослых. Но этот продукт в большом количестве может навредить здоровью, поскольку содержит много сахара. Диетолог Марина Аплетаева отметила, сколько шоколада можно в день без вреда фигуре и организму.

Сколько шоколада можно в день (фото из открытых источников)

В первую очередь, рекомендуется употреблять темный шоколад с высоким содержанием какао, потому что он более полезный, по сравнению с молочным или белым. В целом, шоколад является необязательным продуктов в рационе, но, если вы не можете обойтись без сладости, нужно хотя бы следить за его дозировкой. По словам эксперта, в среднем каждый день можно съедать около 15 грамм шоколада, но не больше.

Однако, от ежедневного употребления различных конфет, пирожных и других кондитерских изделий нужно отказаться людям, у которых диагностирован сахарный диабет, преддиабет, аллергия или заболевания желудочно-кишечного тракта.

В качестве альтернативы шоколаду в таком случае, диетолог предложила заменить его мармеладом или сухофруктами, поскольку они содержат пищевые волокна, тормозящие усвоение сахара.

Напомним, семейный врач Наталия Горн рассказала, что шоколад улучшает мозговую активность за счет флавоноидов, которые содержатся в какао-бобах, потому что они защищают участки мозга, отвечающие за память и внимание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на плитках шоколада часто можно заметить белый налет, который портит внешний вид сладости. Многие считают, что он появляется из-за того, что у продукта истек срок годности или он был приготовлен по неправильной технологии. Но так ли это?

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