Шоколад — любимая сладость, как детей, так и взрослых. Но, что будет, если употреблять продукт каждый день. На этот вопрос ответила семейный врач Наталия Горн.

Что будет с организмом, если есть шоколад каждый день (фото из открытых источников)

Специалист рассказала, что лучше всего употреблять темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов, потому что именно они несут всю пользу от продукта, в частности улучшают настроение, обогащают организм витаминами и полезными веществами, а также защищают клетки от негативного действия свободных радикалов. Но речь идет не о целой плитке шоколада, а об нескольких дольках.

Исследования показали, что шоколад улучшает мозговую активность за счет флавоноидов, которые содержатся в какао-бобах, потому что они защищают участки мозга, отвечающие за память и внимание.

Плюс ко всему, регулярное употребление шоколада благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Продукт разжижает кровь, повышает тонус сосудов и помогает взбодриться. А еще в составе какао есть мононенасыщенные жиры, в частности стеариновая кислота, которые предотвращают отложение холестерина.

Но при этом, специалист отметила, что людям с избыточным весом необходимо отказаться от ежедневного употребления шоколада, иначе можно навредить здоровью.

Напомним, многие люди к благородным алкогольным напиткам предпочитают закуски в виде шоколада, торта или других сладостей. Но врачи выступают против такого сочетания продуктов, потому что это негативно отражается на состоянии здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из Великобритании и Канады провели исследование и выяснили, что люди, предпочитающие горький шоколад менее склоны к депрессивным состояниям.

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