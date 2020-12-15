Эксперты рассказали, можно ли есть шоколад с белым налетом

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Светлана Шкурупий
На
плитках шоколада часто можно заметить белый налет, который портит внешний вид
сладости. Многие считают, что он появляется из-за того, что у продукта истек
срок годности или он был приготовлен по неправильной технологии. Но так ли это?
вредно ли есть шоколад с белым налетом (фото из открытых источников)
Эксперты
отметили, что шоколад несмотря на то, что он калорийный, в умеренных количествах
очень полезен для здоровья. Он содержит много магния и антиоксидантных веществ,
которые повышают настроение, улучшают мозговую деятельность и снижают уровень "плохого"
холестерина.
Но,
когда открываешь плитку шоколада и видишь на ней белый налет, желание съесть ее
пропадает. Многие думают, что продукт испортился и потерял свои полезные и
вкусовые качества. Но это далеко не так. На самом деле, этот белый налет совершенно
не причиняет вреда. Он возникает на сладости из-за повышенной влажности
воздуха, например, когда шоколад долго пролежит в холодильнике. Кроме того,
плитка может потерять свой аппетитный вид и цвет из-за резких перепад
температур.
Происходит
это так: на поверхности плитки конденсируется влага, в которой сахар сначала
растворяется, а потом, после испарения влаги, остается в виде белых микроскопических
кристалликов сахара. Так что белый налет — это не показатель того, что шоколад
испортился или он некачественный.
По
словам экспертов, для того, чтобы шоколад не терял свой презентабельный вид его
нужно хранить в темном месте (идеальная температура 18 °С).
Напомним,
врач-иммунолог Анатолий Бала рассказал, почему может возникнуть сильная тяга к шоколаду.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, помогает ли шоколад бороться с лишним весом.
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