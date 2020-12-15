Эксперты рассказали, можно ли есть шоколад с белым налетом

На плитках шоколада часто можно заметить белый налет, который портит внешний вид сладости. Многие считают, что он появляется из-за того, что у продукта истек срок годности или он был приготовлен по неправильной технологии. Но так ли это?

вредно ли есть шоколад с белым налетом (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что шоколад несмотря на то, что он калорийный, в умеренных количествах очень полезен для здоровья. Он содержит много магния и антиоксидантных веществ, которые повышают настроение, улучшают мозговую деятельность и снижают уровень "плохого" холестерина.

Но, когда открываешь плитку шоколада и видишь на ней белый налет, желание съесть ее пропадает. Многие думают, что продукт испортился и потерял свои полезные и вкусовые качества. Но это далеко не так. На самом деле, этот белый налет совершенно не причиняет вреда. Он возникает на сладости из-за повышенной влажности воздуха, например, когда шоколад долго пролежит в холодильнике. Кроме того, плитка может потерять свой аппетитный вид и цвет из-за резких перепад температур.

Происходит это так: на поверхности плитки конденсируется влага, в которой сахар сначала растворяется, а потом, после испарения влаги, остается в виде белых микроскопических кристалликов сахара. Так что белый налет — это не показатель того, что шоколад испортился или он некачественный.

По словам экспертов, для того, чтобы шоколад не терял свой презентабельный вид его нужно хранить в темном месте (идеальная температура 18 °С).

Напомним, врач-иммунолог Анатолий Бала рассказал, почему может возникнуть сильная тяга к шоколаду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, помогает ли шоколад бороться с лишним весом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!