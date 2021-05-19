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Денис Подставной
Рис является одним из самых популярных гарниров. Прием его в пищу стал настолько обыденным, что большинство людей даже не задумывается о полезных или вредных свойствах риса. А зря...
Польза риса - фото: из открытых источников
Всего существует более 20 видов и 150 сортов риса. Их отличают по размеру, способу обработки, а также цвету. По форме и размеру крупу делят на длиннозерный, средний и круглозерный. По методу обработки — на шлифованный, не шлифованный и пропаренный. Цвет бывает белым, красным бурым и даже черным.
Отметить можно несколько самых популярных его видов: белый и бурый(он же коричневый). На их примере мы и расскажем, чем полезен рис, а также о том, как негативно может сказаться на вашем здоровье его употребление.
В состав белого риса входят витамины группы B, E, PP, содержит различные аминокислоты, а также йод, калий, фосфор и другие полезные для организма человека элементы. Немаловажным фактором для многих является калорийность.
В 100 граммах обработанного белого риса содержится около 130 калорий. Также, потребив данное количество продукта, организм человека получит около 2 граммов белка, 0.5 грамма жиров и 25 грамм углеводов. Знание этого будет важно для тех, кто следит за своим питанием. Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, чем полезен рис.
Белый рис — польза и вред
Для начала отметим полезные свойства риса. Так, белый рис, имея у себя в составе калий, кальций и железо, а также обладая свойством впитывать лишнюю влагу, хорошо подойдет для людей, которые подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, а благодаря витамину B и лецитину, также хорошо влияет и на нервную систему.
Что касается вреда белого риса, то как мы уже писали выше, рис может впитывать в себя лишнюю влагу. С одной стороны это хорошо: например, когда мы говорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваниях. С другой стороны, употребление риса может навредить тем людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, запор. В данном случае, его потребление лишь ухудшит ситуацию. Злоупотреблять данным злаком, тоже не стоит и людям с болезнями почек. Его частый прием в пищу может способствовать образованию камней, а также закупорке сосудов.
Бурый рис — польза и вред
Коричневый (бурый) рис — это тот же белый рис, но с отличием в предварительной обработке. Белый рис шлифуют, и при этом он теряет много полезных веществ, тогда как с бурого снимают только наружную и несъедобную часть. Это позволяет ему, по сравнению с "белым собратом", сохранять больше полезных и вкусовых качеств.
В состав бурого риса, так же как и в состав белого, входит множество витаминов (А, Е, РР) и минералов (калий, фосфор, кальций). Однако он имеет меньшую калорийность по сравнению с белым: (110 против 130 на 100 грамм продукта), но при этом большее содержания белка (7-8 грамм вместо 2). В отличие от белого сорта, его углеводы медленнее впитываются и устраняют чувство голода на более долгое время.
Бурый рис снижает уровень холестерина в крови, стимулирует передачу нервных импульсов и циркуляцию крови, поддерживает уровень сахара в крови на допустимом уровне, ускоряет обмен веществ, поддерживает иммунитет, способствует восстановлению клеток организма, а также очищает печень от шлаков. И это еще далеко не полный перечень достоинств коричневого риса.
Люди, которые придерживаются диет, должны несомненно оценить такие его качества как низкокалорийность и нейтральный вкус. Но, несмотря на множество достоинств этого риса, он так же, как и белый, имеет свои недостатки.
Вред бурого риса заключается в том, что при болезнях, связанных с желудочно-кишечным трактом, из-за своей оболочки может раздражающе действовать на стенки кишечника. Прием в пищу риса с маслом в больших количествах может вызвать диарею. Противопоказаниями к употреблению, как белого, так и бурого риса, является индивидуальная непереносимость и обезвоживание.
В целом, и белый и бурый рис, несомненно, вкусный и полезный продукт, который имеет массу достоинств. Среди них — легкоусвояемость и гипоаллергенность. Как и любой другой продукт, рис следует употреблять со знанием всех его свойств и качеств и не злоупотреблять им.
Интересные факты о рисе
- считается, что африканцы выращивают рис более 3000 лет;
- из одного семечка риса можно получить до 3000 зерен;
- рис выращивают практически повсюду на планете. Однако по понятным причинам вы никогда не найдете его в Антарктиде;
- в рисе отсутствует холестерин и нет натрия;
- в Индии многие связывают выращивание и сбор риса с богом Лакшми. Лакшми ассоциируется с процветанием и богатством;
- по данным FAOSTAT, Китай и Индия в совокупности произвели более 49% поставок риса в 2018 году;
- согласно Книге рекордов Гиннеса, самый тяжелый мешок с рисом весил 556,5 кг. Рекорд был установлен 22 февраля 2016 года компанией KRBL Limited в Дубае, ОАЭ.
- археологи могут датировать его потребление 5000 годом до нашей эры.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какое масло помогает укрепить сердце и сосуды, а также о том, чем питаться, чтобы не было морщин: 5 продуктов.
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