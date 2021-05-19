Какое масло помогает укрепить сердце и сосуды

Одна из самых актуальных проблем здравоохранения – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с которыми сталкиваются люди разного возраста. Но вместо того, чтобы лечить эти проблемы, можно их предотвратить. Эксперты определили масло, которое в этом поможет.

Как укрепить сердце (фото из открытых источников)

Ученые из Техасского технологического университета в ходе исследования выяснили, что самым полезным маслом для сердечно-сосудистой системы является соевое. Именно оно укрепляет сердце и способствует снижению "вредного" холестерина в кроки. Специалисты определили, что часто случаи ишемической болезни сердца вызваны дефицитом полиненасыщенных жиров омега-6 в организме, а они содержатся именно в соевом масле. В ходе исследования они также выяснили, что этот продукт не влияет на биомаркеры воспалительного процесса и не увеличивает окислительный стресс.

Кроме этого, соевое масло способствует укреплению иммунной системы, что очень важно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также оно улучшает обменные процессы в организме и положительно влияет на работу головного мозга.

Напомним, что о пользе авокадо известно давно, ведь этот продукт обладает большим количеством полезных свойств. Эксперты не раз говорили о том, что авокадо необходимо регулярно включать в рацион, ведь помимо улучшения пищеварения и состояния нервной системы, он благоприятно сказывается на работе сердца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что европейские кардиологи в ходе исследований выяснили, что у людей, страдающих постоянным недосыпом, повышается риск инсульта и других сердечных проблем на 11%. Эксперты также заявили, что кратковременный сон, который длиться 30-40 минут, не вредит организму.

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