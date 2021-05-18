Чем питаться, чтобы не было морщин: 5 продуктов

С возрастом наша кожа становится менее эластичной, упругой и теряет свой цвет. Чтобы затормозить этот процесс, эксперты советуют добавить в рацион определенные продукты, помогающие "разглаживать" морщины.

какие продукты помогают разгладить морщины (фото из открытых источников)

Авокадо

В плодах авокадо содержится много витаминов, а также фолиевая кислота, калий, натрий, фосфор, кальций, железо и антиоксидантные вещества. И благодаря такому витаминному составу он оказывает положительное действие на весь организм, включая внешность. Авокадо помогает нормализовать вес и благоприятно сказывается на состоянии кожи. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в этом продукте, защищают кожу от повреждений ультрафиолетом. А жирные кислоты сохраняют ее эластичность.

Красная рыба

С возрастом наша кожа теряет влагу, а в красной рыбе содержатся жирные омега-3 и омега-6 кислоты, которые защищают клеточную мембрану эпителия, помогая удерживать влагу. В результате кожа становится упругой и заломы на ней не превращаются в морщины.

Морковь

Стоит добавить в свой рацион и морковь, потому что в этом овоще много бета-каротина и ретинола, которые защищают кожу от повреждений свободными радикалами, замедляя процесс старения.

Оливковое масло

В составе оливкового масла есть витамины А, D и Е, и каждый из них необходим для поддержания здоровья кожи. Витамина А, например, защищает ее от фотостарения, витамин D — снижает воздействие УФ-лучей и витамин Е — препятствует разрушительному для кожи перекисному окислению липидов.

Киви

Этот фрукт весьма полезен для организма, в том числе и для кожи. Он богат на витамины Е и С, которые помогают поддерживать лицо молодым и здоровым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему появляются морщины и как это избежать.

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