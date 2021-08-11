Пять продуктов, от которых следует отказаться в качестве перекуса

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Вечканова Елена
Как часто в своей
жизни мы слышим предложение перекусить? Это связано с быстрым темпом жизни,
когда на нормальные приемы пищи практически не остается времени. Однако перекус
— это не просто еда на ходу, но еще и необходимое между завтраком и обедом или
обедом и ужином действие. "Обозреватель" рассказал, какие продукты лучше не
употреблять в качестве перекуса.
Продукты, которые не стоит употреблять в качестве перекуса. Фото из открытых источников
Пончики
Это сладкое
лакомство очень и очень вредое для нашего организма. Мало того, что в пончиках
очень много калорий — за счет сахара и масла, так их еще и жарят. Приплюсуйте сюда
сахарную пудру в качестве посыпки и шоколад (как наполнитель или глазурь).
Диетологи вообще не рекомендуют употреблять их в пищу.
Колбаса
В эту же категорию
относим сосиски, сардельки и любые другие изделия, попадающие в раздел "колбасные".
Сейчас на прилавках очень сложно найти натуральную колбасу по цене, которая бы
не опустошила кошелек. Производители не гнушаются использовать в готовке различные
растительные жиры и сою. Также в колбасах очень много "химии", что негативно
влияет на организм.
Соки в пакетах
Даже если на
пачке вашего любимого сока тридцать раз напечатают надпись "натуральный", таким
он от этого не станет. Любой пакетированный сок получают благодаря фруктовому
концентрату. К нему добавляют лимонную кислоту и сахар, а также различные ароматизаторы.
Если сильно любите соки, начните их готовить дома из фруктов — более полезно
для здоровья.
Плавленый сыр
Да, вкусно. Да,
выгодно. Да, очень и очень вредно. Плавленые сыры изготавливаются из отходов,
которые остаются после основного сыроварения. Поэтому никакой пользы организму
подобный продукт в качестве перекуса не принесет.
Картофельные чипсы
О вреде этого
продукта уже рассказывалось очень много раз. И тем не менее напомним, что готовят
эти снеки благодаря очень дешевому растительному маслу, добавляя туда очень
много консервантов и усилителей вкуса.
Все эти продукты
лучше заменить на что-то более полезное и натуральное. В этом нам могут помочь
любые овощи, фрукты или ягоды, а также орехи. Также можно соорудить перекус из
домашнего пирога или сырников.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, из-за каких продуктов у людей может образоваться целлюлит. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, какие продукты лучше исключить из ежедневного рациона.
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