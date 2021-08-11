Пять продуктов, от которых следует отказаться в качестве перекуса

Как часто в своей жизни мы слышим предложение перекусить? Это связано с быстрым темпом жизни, когда на нормальные приемы пищи практически не остается времени. Однако перекус — это не просто еда на ходу, но еще и необходимое между завтраком и обедом или обедом и ужином действие. "Обозреватель" рассказал, какие продукты лучше не употреблять в качестве перекуса.



Продукты, которые не стоит употреблять в качестве перекуса. Фото из открытых источников

Пончики

Это сладкое лакомство очень и очень вредое для нашего организма. Мало того, что в пончиках очень много калорий — за счет сахара и масла, так их еще и жарят. Приплюсуйте сюда сахарную пудру в качестве посыпки и шоколад (как наполнитель или глазурь). Диетологи вообще не рекомендуют употреблять их в пищу.

Колбаса

В эту же категорию относим сосиски, сардельки и любые другие изделия, попадающие в раздел "колбасные". Сейчас на прилавках очень сложно найти натуральную колбасу по цене, которая бы не опустошила кошелек. Производители не гнушаются использовать в готовке различные растительные жиры и сою. Также в колбасах очень много "химии", что негативно влияет на организм.

Соки в пакетах

Даже если на пачке вашего любимого сока тридцать раз напечатают надпись "натуральный", таким он от этого не станет. Любой пакетированный сок получают благодаря фруктовому концентрату. К нему добавляют лимонную кислоту и сахар, а также различные ароматизаторы. Если сильно любите соки, начните их готовить дома из фруктов — более полезно для здоровья.

Плавленый сыр

Да, вкусно. Да, выгодно. Да, очень и очень вредно. Плавленые сыры изготавливаются из отходов, которые остаются после основного сыроварения. Поэтому никакой пользы организму подобный продукт в качестве перекуса не принесет.

Картофельные чипсы

О вреде этого продукта уже рассказывалось очень много раз. И тем не менее напомним, что готовят эти снеки благодаря очень дешевому растительному маслу, добавляя туда очень много консервантов и усилителей вкуса.

Все эти продукты лучше заменить на что-то более полезное и натуральное. В этом нам могут помочь любые овощи, фрукты или ягоды, а также орехи. Также можно соорудить перекус из домашнего пирога или сырников.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, из-за каких продуктов у людей может образоваться целлюлит. Подробности — в нашем материале.

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