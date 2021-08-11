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Какие продукты нельзя употреблять ежедневно

Медики перечислили продукты, которые не стоит употреблять каждый день, чтобы не навредить организму

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Нужно следить за тем, чтобы рацион был правильно сбалансированным, поскольку организму нужно получать все необходимые витамины и микроэлементы. Есть ряд продуктов, которые полезны, но только в том случае, если не употреблять их каждый день.

Какие продукты нельзя употреблять ежедневно

Что нельзя есть каждый день / Фото: pixabay.com

Медики отметили, что из ежедневного рациона необходимо исключить красное мясо, приготовленное на гриле. Несмотря на то, что оно очень вкусное, при таком способе приготовления в продукте накапливаются вредные соединения, которые могут повысить риск развития многих заболеваний, в частности онкологии. Еще специалисты не рекомендуют каждый день употреблять копченую рыбу, потому что в процессе копчения в ней могут образоваться канцерогенные вещества, провоцирующие проблемы со здоровьем. 

Еще каждый день не стоит есть грибы, несмотря на то, что они имеют богатый витаминно-минеральный состав. Эксперты отмечают, что в продукте также содержится хитин, который долго переваривается организмом и может вызвать тяжесть в желудке и другие проблемы с пищеварением. 

Кроме того, не стоит ежедневно употреблять тунец, содержащий повышенный уровень ртути, и кокосовое масло. В ней содержатся жиры, которые снижают уровень общего холестерина, необходимого для нормальной работы организма.

Напомним, эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в свой рацион, чтобы укрепить кости и суставы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что завтрак должен быть полезным и правильно сбалансированным. Только в этом случае он придаст организму энергии и сил на весь день. Но есть продукты, которые нужно исключить из утреннего рациона, и врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила основные из них.


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Источник: https://wworld.com.ua/recepts/85332
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