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Какие продукты нужно есть для укрепления костей

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы укрепить кости и суставы

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

С возрастом кости теряют свою плотность и становятся хрупкими. Но замедлить процесс можно с помощью правильного питания. Что эксперты советуют добавить в свой рацион?

Какие продукты нужно есть для укрепления костей

Как укрепить кости (фото из открытых источников)

Молоко

Ни для кого не секрет, что в составе молока содержится много витамина D, а также кальция, которые необходимы для укрепления костной системы. Свой рацион периодически нужно обогащать сыром, натуральным йогуртом и другой "молочкой".

Консервированные сардины и лосось

Эти продукты также содержат много кальция, если употреблять их вместе с костями. В процессе консервирования крошечные рыбные кости размягчаются, поэтому их можно употреблять в пищу. Еще можно добавить в меню скумбрию, свежего лосося, говяжью печень и некоторые грибы. 

Альтернативное молоко и апельсиновый сок

Людям с непереносимостью лактозы можно употреблять альтернативное молоко: кокосовое, соевое, миндальное. Эти виды также положительно влияют на плотность костей. Еще употребляйте апельсиновый сок, поскольку в нем содержится много кальция. 

Обогащенные злаки

Многие злаки и крупы, такие как овсянка или фасованные крупы и хлебобулочные изделия, которые можно найти на полках в магазине, содержат отличное количество кальция. Обогащенная овсянка содержит до 140 миллиграммов на порцию, а порция из двух вафель может обеспечить до 200 миллиграммов кальция к вашей суточной норме.

Напомним, какой овощ нужно употреблять для профилактики возникновения остеопороза, чтобы укрепить костную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что высокое содержание витамина С в некоторых продуктах, защищает кости от различных повреждений и переломов.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/4-produkta-kotorye-polozhitelno-vliyayut-na-krepkost-vashih-kostey/
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