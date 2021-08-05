Какие продукты нужно есть для укрепления костей

С возрастом кости теряют свою плотность и становятся хрупкими. Но замедлить процесс можно с помощью правильного питания. Что эксперты советуют добавить в свой рацион?

Как укрепить кости (фото из открытых источников)

Молоко

Ни для кого не секрет, что в составе молока содержится много витамина D, а также кальция, которые необходимы для укрепления костной системы. Свой рацион периодически нужно обогащать сыром, натуральным йогуртом и другой "молочкой".

Консервированные сардины и лосось

Эти продукты также содержат много кальция, если употреблять их вместе с костями. В процессе консервирования крошечные рыбные кости размягчаются, поэтому их можно употреблять в пищу. Еще можно добавить в меню скумбрию, свежего лосося, говяжью печень и некоторые грибы.

Альтернативное молоко и апельсиновый сок

Людям с непереносимостью лактозы можно употреблять альтернативное молоко: кокосовое, соевое, миндальное. Эти виды также положительно влияют на плотность костей. Еще употребляйте апельсиновый сок, поскольку в нем содержится много кальция.

Обогащенные злаки

Многие злаки и крупы, такие как овсянка или фасованные крупы и хлебобулочные изделия, которые можно найти на полках в магазине, содержат отличное количество кальция. Обогащенная овсянка содержит до 140 миллиграммов на порцию, а порция из двух вафель может обеспечить до 200 миллиграммов кальция к вашей суточной норме.

Напомним, какой овощ нужно употреблять для профилактики возникновения остеопороза, чтобы укрепить костную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что высокое содержание витамина С в некоторых продуктах, защищает кости от различных повреждений и переломов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!