Ученые, которые опубликовали свое исследование в The Journal of Bone and Mineral Research, выяснили, что сохраняет плотность костей до глубокой старости. Сбалансированное питание и регулярные тренировки – это далеко не все, что этому способствует, передает издание panno4ka.

Эксперты рассказали, как укрепить кости естественным путем. Фото: unsplash.

Эксперты настоятельно рекомендуют кушать как можно больше овощей и фруктов. Известно, что овощах содержится мало калорий, но они богаты клетчаткой, полезными минералами и витаминами. Один из проведенных научных экспериментов показал, что высокое содержание витамина С в этих продуктах, защищает кости от различных повреждений.

Кальций – один из основных элементов для здоровья костей. Специалисты говорят о том, что лучше кушать еду, в которой содержится кальций, небольшими порциями весь день, чем съесть много за один присест. Больше всего кальция содержится в твороге, листовой зелени, фасоли, молоке.

Еще нельзя пренебрегать употреблением К2. Этот витамин помогает дольше удерживать кальций в организме, и способствует соединению минералов с костями. Богатыми источниками К2 являются бобы и квашеная капуста. Также желательно кушать в необходимом количестве витамин D. Потому как дефицит этого витамина в разы повышает риск потери костной массы.

Для здоровых костей необходимы магний и цинк. И решить эту задачу поможет употребление орехов, в которых много нужных элементов. Магний и цинк положительно влияют на плотность костей, утверждают эксперты.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранить молодость после 40 лет: отвечает эксперт.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!