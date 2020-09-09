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Любовь Блажко
Алка Бхарти, который работает врачом и диетологом Больницы материнства в Харади, поделился секретами того, что же сохраняет молодость и активный образ жизни после 40. Об этом пишет издание clutch.
Как сохранить молодость после 40 лет: отвечает эксперт. Фото: unsplash.
Эксперт рассказывает о том, что у людей после определенного возраста появляются проблемы, с которыми раньше они могли не сталкиваться. У них замедляется обмен веществ, уменьшается мышечная масса, усталость становится более выраженной и, наконец, ослабевает концентрация внимания.
Именно поэтому Бхарти рекомендует как можно тщательнее следить за своим питанием и давать своему телу достаточное количество физических нагрузок. Он уверен в том, что правильно сбалансированная еда, физические упражнения и низкий уровень стресса – являются ключевыми факторами для того, чтобы улучшить свое состояние после 40 лет.
Врач также составил список продуктов, которые желательно добавить в свое ежедневное меню. Он советует кушать пищу, богатую клетчаткой; добавить продукты, в которых содержится лютеин; употреблять жирные полиненасыщенные кислоты омега-3; разнообразить рацион яйцами, рыбой и нежирным мясом. Отдельно специалист отметил, что важно кушать еду, в которой содержится витамин D, поскольку он способствует нормальному функционированию мышечной массы.
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