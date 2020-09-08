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Нейробиологи выяснили, сколько кислорода необходимо для мозга

Он нуждается в четверти объема кислорода, поступающего извне

сегодня, 20:34
Автор:

Любовь Блажко

От того, насколько наш мозг насыщен кислородом, зависит активность определенных нервных клеток. Такую взаимосвязь удалось установить нейробиологам Хансу Страку, Сьюзан Озугур і Ларсу Кунцу. Об этом пишет издание aspekty.

Нейробиологи выяснили, сколько кислорода необходимо для мозга

Нейробиологи выяснили, сколько кислорода необходимо для мозга. Фото: unsplash.

Энергия, которую производит человеческий мозг, генерируется аэробными метаболическими процессами, для которых нужно немалое количество кислорода. Если мозг получает его в нужных дозах, то нервные и глиальные клетки функционируют нормально. 

Ученые впервые провели эксперимент, при помощи которого смогли выявить соотношение кислорода и клеток. Они взяли лягушек вида Xenopus laevis, использовав специальные электрохимические сенсоры, и определили концентрацию кислорода в их мозге. Эксперты контролировали дозу попадаемого кислорода, а также стимулировали активность нервных клеток при помощи фармакологических продуктов.

Исследователи выяснили, что установить точный объем кислорода достаточно тяжело. Пока это не удалось сделать никому. Тем не менее, они смогли продемонстрировать, что при оптимальной работе головного мозга, приблизительно половина кислорода расходуется на нервные клетки. А вторая часть – на остальные ткани мозга. Также они акцентировали внимание на том, что дефицит кислорода может пагубно повлиять как на мозг, так и на весь организм. Проведенный эксперимент призван облегчить работу врачам, чтобы побороть множество болезней, связанных с нехваткой кислорода. 


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