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Как деревья влияют на наше IQ: мнение экспертов

Чем больше деревьев - тем лучше развивается мозг

сегодня, 13:54
Автор:

Любовь Блажко

На умственные способности подрастающего поколения влияет зеленая среда. Об этом заявили ученые из Университета Хасселта в Бельгии, передает издание clutch.

Экспертам пришлось потратить на это исследование достаточное количество времени, прежде чем им удалось установить взаимную связь. В эксперименте приняли участие больше 600 детей возрастом от 10 до 15 лет. Об этом сообщает Euronews Living.

Как деревья влияют на наше IQ: мнение экспертов

Как деревья влияют на наше IQ: мнение экспертов. Фото: unsplash.

Научные сотрудники пришли к выводу, что между уровнем когнитивного развития и доступом к живой природе существует непрерывная закономерность. Они узнали, что деревья, кусты, различные цветы и все зеленые насаждения способны на 3 процента повысить уровень IQ ребенка. И не имеет значения регион проживания, пол или возраст. Такое преимущество выявили у всех детей, в независимости от их социального или экономического положения. 

Неспешные прогулки по лесу, пребывание на свежем воздухе или просто зеленый сад возле дома – все это положительно влияет на человеческий организм. Поскольку он насыщается кислородом, что значительно снижает уровень стресса. Благодаря зелени вокруг нас, мы можем иметь чистый воздух, сниженный уровень жары и шума. 


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