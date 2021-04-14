Медики назвали эффективный овощ для укрепления костей

Миллионы людей в мире страдают остеопорозом — заболеванием, связанным с потерей кальция в костях. Эту болезнь неслучайно называют невидимой, ведь многие годы она развивается скрыто.

Какой овощ поможет укрепить кости (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, какой овощ нужно употреблять для профилактики возникновения недуга, чтобы укрепить костную систему.

Специалисты отметили, что свой рацион нужно обогащать луком, а точнее его соком, потому что он обладает массой полезных свойств. Этот продукт богат противовоспалительными антиоксидантными флаваноидами, которые могут помочь защитить любые повреждения костей, в частности от недостатка коллагена в костях и артериях.

Исследователи из Университета Берна в Швейцарии обнаружили в луке соединение, которое уменьшает потерю костной ткани — пептид GPC. Во время эксперимента они выяснили, что это вещество блокирует потерю минералов костями. То есть употребление лукового сока может предотвратить потерю костной ткани и помочь бороться с остеопорозом.

Помимо этого, лук отлично укрепляет иммунную систему, уменьшает количество сахара в крови за счет хрома, который входит в его состав. Также регулярное употребление продукта снижает уровень "вредного" холестерина, что очень хорошо для работы сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что ученые во время исследования выяснили, что для укрепления костной ткани организму нужен не кальций, как считают многие, а магний. С чем это связано, узнайте в нашем материале.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, может ли шоколад негативно повлиять на процесс усвоения кальция организмом.

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