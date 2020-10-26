Комаровский объяснил, может ли шоколад навредить костям

Язык
BTC/USD
13094.93
ETH/USD
406.44
LTC/USD
57.95
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Виолетта Комаровская
Шоколад может негативно повлиять на процесс усвоения кальция организмом. Но это случится лишь в том случае, если человек будет съедать слишком много лакомства. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в своем микро-блоге в Instagram.
Шоколад. Фото: craft-retro.ru
Какао-бобы, из которых и производят, пожалуй, одно из самых популярных лакомств, действительно содержат в себе вещества, препятствующие нормальному усвоению кальцию. Это оксалаты — соли щавелевой кислоты. Вместе с кальцием в организме они образуют соединение оксалат кальция. Оно нерастворимое и, соответственно, не может быть поглощено клетками.
И все же опасность под шоколадной оберткой кроется.
Шоколад не станет угрозой для здоровья костей и организма в целом, если есть его по чуть-чуть.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как приготовить вкусный горячий шоколад дома.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости