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Комаровский объяснил, может ли шоколад навредить костям

Какао-бобы содержат оксалаты, которые препятствуют усвоению кальция

сегодня, 12:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Шоколад может негативно повлиять на процесс усвоения кальция организмом. Но это случится лишь в том случае, если человек будет съедать слишком много лакомства. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в своем микро-блоге в Instagram.

Комаровский объяснил, может ли шоколад навредить костям

Шоколад. Фото: craft-retro.ru

Какао-бобы, из которых и производят, пожалуй, одно из самых популярных лакомств, действительно содержат в себе вещества, препятствующие нормальному усвоению кальцию. Это оксалаты — соли щавелевой кислоты. Вместе с кальцием в организме они образуют соединение оксалат кальция. Оно нерастворимое и, соответственно, не может быть поглощено клетками. 

"И все же должен вас успокоить. В шоколаде не так уж много оксалатов. Принципиально на всасывание кальция они не повлияют. Тем более, если мы говорим о молочном шоколаде. В нем содержание какао-бобов достаточно низкое", — объяснил Комаровский. 

И все же опасность под шоколадной оберткой кроется. 

"Риск состоит совершенно в другом. Например, в молочном шоколаде очень много сахара. Он, в свою очередь, активизирует мочеиспускание. Именно так организм и теряет кальций — он просто выходит с мочой. Поэтому если шоколад и может навредить, то только из-за сахара", — добавил врач.

Шоколад не станет угрозой для здоровья костей и организма в целом, если есть его по чуть-чуть.

"Нужно просто знать меру — несколько кусочков шоколада в день пока еще никому сильно не навредили", — подытожил Комаровский.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как приготовить вкусный горячий шоколад дома. 


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