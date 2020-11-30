Не кальций: что нужно для здоровых и крепких костей

Ученые провели исследование и выяснили, что для укрепления костной ткани организм нужно обеспечивать не кальцием, как считают многие, а таким макроэлементом как магний. С чем это связано?

как укрепить кости (фото из открытых источников)

Эксперты выяснили, что многие люди, помимо продуктов питания, получают кальций из специальных добавок. Но повышенный уровень этого элемента может спровоцировать сердечные проблемы, в частности приступ. Ученые говорят, что избыток кальций напрямую связан с камнями в почках и другими заболеваниями. Но если кальций получать только из пищевых источников, он будет иметь более благоприятный эффект.

Вместе с этим, доктор Абрамс благодаря исследованию выяснил, что очень хорошее влияние на костную систему человека оказывает магний. Этот макроэлемент увеличивает прирост минералов в костях, а это очень важно для детей и людей в пожилом возрасте, потому что они наибольше подвержены повышенному риску переломов костей. Найти магний можно в таких продуктах, как авокадо, темный шоколад, бобовых, орехах и других.

Ученые отмечают, что кальций важен для костей, но магний ему не уступает, так что важно обогащать организм различными витаминами и минералами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как понять, что в организме недостаточно магния.

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