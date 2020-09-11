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Как понять, что в организме недостаточно магния: отвечает эксперт

Нехватка магния есть у 80% взрослого населения

сегодня, 20:53
Автор:

Любовь Блажко

Магний является одним из ключевых микроэлементов, потому что помогает правильно функционировать сердцу, отвечает за настроение и память. Об этом пишет издание newsyou.

Как понять, что в организме недостаточно магния: отвечает эксперт

Как понять, что в организме недостаточно магния: отвечает эксперт. Фото: unsplash.

О том, как можно распознать дефицит магния в организме рассказывает доктор медицинских наук Анатолий Скальный. Это вещество, которое не синтезируется в нашем организме, поэтому должно поступать извне. Но продукты, которые выращиваются на химических удобрениях, значительно теряют его количество в своем составе. 

Эксперт говорит, что нехватка магния зачастую сопровождается постоянной усталостью, частыми перепадами настроения, головокружением, плохой координацией движений, сильным сердцебиением. Если вы заметили у себя подобные симптомы, то врач рекомендует померить давление. Перепады давления предупреждают о дефиците магния, уверяет Анатолий. 

Также нехватка этого микроэлемента в разы повышает риск ишемической болезни сердца. Если организм не получает его в нужном количестве, то это может привести к гипертонии, атеросклерозу, диабету, инфаркту и инсульту.

"Человек с дефицитом магния страдает спазмами сосудов, нарушается кровообращение, настроение снижается вместе с качеством жизни. Организм не успевает реагировать, потребность в магнии возрастает", - делится специалист. 



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