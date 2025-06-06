Назван орган, который алкоголь "убивает" быстрее всего

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Кречмаровская Наталия
Алкоголь называют одним из самых распространенных токсинов, влияющих на организм человека. И орган, страдающий больше всего от употребления алкоголя – это печень. Такая ситуация обусловлена тем, что печень нейтрализует вредные вещества, включая этанол.
Алкоголь. Иллюстративное фото
После употребления алкоголя печень начинает его расщеплять, привлекая ферменты, такие как алкогольдегидрогеназы. В процессе расщепления появляется ацетальдегид. Это токсическое вещество, которое приводит к воспалению и повреждению клеток печени. Регулярное употребление алкоголя вызывает следующие состояния:
Жировая дистрофия печени – накопление жира в клетках органа.
Алкогольный гепатит – воспаление печени, что может привести к серьезным осложнениям.
Цирроз – необратимое рубцевание тканей, нарушающее функции печени.
Заболевание печени является одной из самых распространенных причин смерти в США. По данным Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма США, в 2023 году 44,5% смертей от заболеваний печени были связаны с алкоголем. При этом растет количество случаев цирроза среди молодых людей в возрасте 25–34 лет, где 80,3% смертей были вызваны алкоголем.
Печень обрабатывает около 80% потребленного алкоголя. При этом орган способен регенерироваться, однако постоянная нагрузка его просто истощает. Врачи предостерегают, даже если вы употребляете немного алкоголя, но регулярно это может привести к необратимым изменениям печени. Особенно уязвимы к алкогольному поражению печени из-за физиологических особенностей обмена веществ.
Печень называют главной мишенью алкоголя, однако "достается" и другим органам. Алкоголь влияет на:
Поджелудочную железу. Регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск развития панкреатита и рака поджелудочной железы.
Мозг. Алкоголь изменяет структуру и функции мозга, что может привести к когнитивным нарушениям.
Сердце. Чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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