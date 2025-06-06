Назван орган, который алкоголь "убивает" быстрее всего

Алкоголь называют одним из самых распространенных токсинов, влияющих на организм человека. И орган, страдающий больше всего от употребления алкоголя – это печень. Такая ситуация обусловлена тем, что печень нейтрализует вредные вещества, включая этанол.

Алкоголь. Иллюстративное фото

Как работает печень

После употребления алкоголя печень начинает его расщеплять, привлекая ферменты, такие как алкогольдегидрогеназы. В процессе расщепления появляется ацетальдегид. Это токсическое вещество, которое приводит к воспалению и повреждению клеток печени. Регулярное употребление алкоголя вызывает следующие состояния:

Жировая дистрофия печени – накопление жира в клетках органа.

Алкогольный гепатит – воспаление печени, что может привести к серьезным осложнениям.

Цирроз – необратимое рубцевание тканей, нарушающее функции печени.

Заболевание печени является одной из самых распространенных причин смерти в США. По данным Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма США, в 2023 году 44,5% смертей от заболеваний печени были связаны с алкоголем. При этом растет количество случаев цирроза среди молодых людей в возрасте 25–34 лет, где 80,3% смертей были вызваны алкоголем.

Почему печень принимает главный удар

Печень обрабатывает около 80% потребленного алкоголя. При этом орган способен регенерироваться, однако постоянная нагрузка его просто истощает. Врачи предостерегают, даже если вы употребляете немного алкоголя, но регулярно это может привести к необратимым изменениям печени. Особенно уязвимы к алкогольному поражению печени из-за физиологических особенностей обмена веществ.

Какие органы тоже страдают от алкоголя

Печень называют главной мишенью алкоголя, однако "достается" и другим органам. Алкоголь влияет на:

Поджелудочную железу. Регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск развития панкреатита и рака поджелудочной железы.

Мозг. Алкоголь изменяет структуру и функции мозга, что может привести к когнитивным нарушениям.

Сердце. Чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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