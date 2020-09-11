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Ученые рассказали, как распознать болезнь Паркинсона на ранних стадиях

Заболевание головного мозга, которое со временем снижает качество жизни

сегодня, 16:34
Автор:

Любовь Блажко

Сильная дрожь, проблемы с передвижением, координацией и равновесием – это главные признаки болезни Паркинсона. Такое случается из-за того, что часть мозга, которая отвечает за передвижение, начинает терять нервные клетки. Об этом пишет издание glavred.

Ученые рассказали, как распознать болезнь Паркинсона на ранних стадиях

Ученые рассказали, как распознать болезнь Паркинсона на ранних стадиях. Фото: unsplash.

Специалисты из Национальной Службы здравоохранения Великобритании определили главные симптомы, которые могут предшествовать этому заболеванию на ранних стадиях. 

Дрожь в руках или тремор – явный симптом, который проявляется даже тогда, когда рука в расслабленном состоянии. 

Очевидная замедленность в ходьбе или элементарных действиях тоже может оказаться тревожным знаком. Когда ежедневные дела выполняются с трудом, а походка становится шаркающей, с маленькими шагами – это один из основных признаков болезни Паркинсона. Если в мышцах появляется напряжение или жесткость, то это может привести к неприятным мышечным спазмам и усложнить передвижение. 

Также болезнь Паркинсона приводит еще и к быстрому чувству насыщения во время трапезы, тошноте, вздутию живота, потере веса и плохому аппетиту. 

Доктор Эдвард Вулпоу, невролог из Гарвардской больницы Маунт-Оберн в Кембридже, советует людям, которые столкнулись с этой проблемой, не сдаваться и работать над укреплением мышц, равновесия и терпеливости. Потому что они еще точно пригодятся, уверен он. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, названо самый ранний признак болезни Альцгеймера.


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