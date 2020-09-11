Сильная дрожь, проблемы с передвижением, координацией и равновесием – это главные признаки болезни Паркинсона. Такое случается из-за того, что часть мозга, которая отвечает за передвижение, начинает терять нервные клетки. Об этом пишет издание glavred.

Ученые рассказали, как распознать болезнь Паркинсона на ранних стадиях. Фото: unsplash.

Специалисты из Национальной Службы здравоохранения Великобритании определили главные симптомы, которые могут предшествовать этому заболеванию на ранних стадиях.

Дрожь в руках или тремор – явный симптом, который проявляется даже тогда, когда рука в расслабленном состоянии.

Очевидная замедленность в ходьбе или элементарных действиях тоже может оказаться тревожным знаком. Когда ежедневные дела выполняются с трудом, а походка становится шаркающей, с маленькими шагами – это один из основных признаков болезни Паркинсона. Если в мышцах появляется напряжение или жесткость, то это может привести к неприятным мышечным спазмам и усложнить передвижение.

Также болезнь Паркинсона приводит еще и к быстрому чувству насыщения во время трапезы, тошноте, вздутию живота, потере веса и плохому аппетиту.

Доктор Эдвард Вулпоу, невролог из Гарвардской больницы Маунт-Оберн в Кембридже, советует людям, которые столкнулись с этой проблемой, не сдаваться и работать над укреплением мышц, равновесия и терпеливости. Потому что они еще точно пригодятся, уверен он.





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