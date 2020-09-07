Ученым из Германии, Испании, Италии и Бельгии удалось установить ранний признак болезни Альцгеймера. Они выяснили, что люди, у которых есть к этому предрасположенность, хуже ориентируются в пространстве. Об этом пишет издание lenta.

Кандидат медицинских наук, психотерапевт в Центре лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова говорит о том, что в человеческом мозгу есть механизм, позволяющий ориентироваться в пространстве без каких-либо трудностей. К примеру, если человек окажется в совершенно темной комнате, и ему нужно будет попасть в другую, то он сможет это сделать, зная расположение дверей и вещей в доме. Но это еще не все: также он должен осознавать свое местонахождение в этом самом пространстве. А для человека, у которого возможна предрасположенность к болезни Альцгеймера, с этим могут возникнуть трудности.

Названо самый ранний признак болезни Альцгеймера. Фото: unsplash.

Также экспертами было проведено одно исследование, в котором приняли участие больше 200 человек. Среди них были здоровые люди, а также те, кто имел предрасположенность к болезни Альцгеймера. Чтобы установить данную закономерность, ученые попросили добровольцев решить задачу, связанную с навигацией. После полученных результатов, они выяснили, что те, у кого была предрасположенность, справились с ее решением в разы хуже. Стоит отметить, что эксперимент был проведен несколько раз – исход эксперимента был одинаковый.









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