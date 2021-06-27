Какие продукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Завтрак должен быть полезным и правильно сбалансированным, только в этом случае он придаст организму энергии и сил на весь день. Но есть продукты, которые нужно исключить из утреннего рациона, и врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила основные из них.

что нельзя есть на завтрак / фото: PIxabay

По словам специалиста, на завтрак нужно отказаться от любой жареной пищи, потому что она может вызвать неприятные последствия для здоровья, в частности обострить панкреатит, холецистит и желчнокаменную болезнь. Плюс ко всему, частое употребление жареных блюд приведет к ожирению и другим проблемам.

А вот фрукты и ягоды можно добавить в утреннею трапезу, но только совмещайте их с другими продуктами, например, греческим йогуртом, цельнозерновой кашей или творогом. Но только не используйте каши быстрого приготовления, потому что в их составе много сахара и различных добавок, и практически отсутствует клетчатка.

Другие эксперты утверждают, что утром стоит отказаться от чая с бутербродами и сыром, потому что танины, входящие в состав напитка, связывают кальций, которыми богаты молочные продукты, до нерастворимых осадков. А это чревато камнеобразованием в желчном пузыре.

Напомним, утренний прием пищи помогает нормализовать пищеварение, уровень глюкозы в крови и работу сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому, регулярный отказ от него может серьезно "подорвать" здоровье. Что произойдет с организмом, если вы будете отказываться от завтрака?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Андрей Бобровский рассказал, каким должен быть утренний прием пищи и стоит ли на завтрак употреблять сладости.

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