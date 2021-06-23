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Что происходит с организмом, когда вы пропускаете завтрак

Эксперты рассказали, какими серьезными последствиями для здоровья может обернуться постоянный отказ от завтрака

сегодня, 08:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Завтрак — самый важный прием пищи, который насыщает организм витаминами, минералами и восстанавливает энергетический запас. А еще утренний прием пищи помогает нормализовать пищеварение, уровень глюкозы в крови и работу сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому, регулярный отказ от него может серьезно "подорвать" здоровье. Что произойдет с организмом, если вы будете отказываться от утренней трапезы?

Что происходит с организмом, когда вы пропускаете завтрак

к каким последствиям приводит пропуск завтрака (фото из открытых источников)

Увеличивается риск развития диабета второго типа

Исследователи выяснили, что у женщин на 20% повышается риск развития сахарного диабета второго типа. Дело в том, что отказ от завтрака нарушает резистентность к инсулину, а это в свою очередь, приводит к преддиабетному состоянию.

Быстрее набирается лишний вес

Ученые обнаружили связь между регулярным отказом от завтрака и набором лишнего веса. Чем реже вы едите, тем более голодными садитесь за стол — в итоге съедаете намного больше, чем нужно на самом деле. 

Замедляется метаболизм

Нерегулярный прием пищи негативно сказывается на обмене веществ, он замедляется, чтобы сэкономить уже запасенную энергию. Каждый раз пропуск завтрака воспринимается организмом как примета голодных времен, и он переходит на энергосберегающий режим. И каждую полученную калорию не переводит в энергию, а запасает в виде жира.

Снижаются когнитивные способности

Отказ от завтрака ухудшает и работу мозга, в результате внимание рассеивается, а концентрация внимания — падает. Глюкоза – главное топливо мозга, а пропущенный завтрак определенно снижает ее уровень в крови.

Повышается уровень кортизола

Кортизол — гормон, который вырабатывается в организме при стрессовой ситуации. Его постоянное повышение может нарушить работу эндокринной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. При постоянном отказе от завтрака вы станете более раздражительными и тревожными. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая каша самая полезная на завтрак.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/kulinarnyy-prazdnik-dlya-vsey-semi-festival-edy-vkusno-sostoitsya-19-iyunya-v-moskve/
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