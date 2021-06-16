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Диетологи рассказали, какая каша самая полезная на завтрак

Диетологи рассказали о важности завтрака и назвали кашу, которая является полезной с утра

сегодня, 08:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают, что завтрак — самый важный прием пищи, придающий человеку сил, энергии и бодрости. Но что лучше употреблять с утра, чтобы обеспечить организм необходимыми витаминами?

Диетологи рассказали, какая каша самая полезная на завтрак

какая каша самая полезная на завтрак (фото из открытых источников)

Диетологи отмечают, что утро нужно начинать с каш, потому что в их составе есть много микроэлементов и медленных углеводов, которые насыщают организм и положительно влияют на здоровье. И самой полезной оказалась гречневая каша. Специалисты говорят, что она богата клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы, надолго сохраняет чувство сытости и удерживает человека от нездоровых перекусов на протяжение дня.

Эксперты также выяснили, что клетчатка помогает нормализовать уровень холестерина в крови, снижая этим риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и ожирения.  

Помимо этого, в составе гречневой каши есть много растительного белка, железа, марганца, магний, фосфора и других витаминов, необходимым для поддержания нормального функционирования организма.

Еще одно исследование показало, что гречка положительно сказывается на уровне глюкозы в крови, предотвращая воспалительные процессы и метаболический синдром, встречающийся часто при сахарном диабете. 

Напомним, несмотря на все полезные свойства, в некоторых случаях  каши могут навредить здоровью, в частности работе желудочно-кишечного тракта. Клейковина, которая входит в их состав, препятствует усвоению пищи и вызывает колит, запоры и энтероколит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала, почему не стоит злоупотреблять маной кашей



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Источник: https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/nutrition-basics/whole-grains-refined-grains-and-dietary-fiber
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