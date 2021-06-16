Диетологи рассказали, какая каша самая полезная на завтрак

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Светлана Шкурупий
Все
знают, что завтрак — самый важный прием пищи, придающий человеку сил, энергии и
бодрости. Но что лучше употреблять с утра, чтобы обеспечить организм
необходимыми витаминами?
какая каша самая полезная на завтрак (фото из открытых источников)
Диетологи
отмечают, что утро нужно начинать с каш, потому что в их составе есть много
микроэлементов и медленных углеводов, которые насыщают организм и положительно
влияют на здоровье. И самой полезной оказалась гречневая каша. Специалисты
говорят, что она богата клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной
системы, надолго сохраняет чувство сытости и удерживает человека от нездоровых
перекусов на протяжение дня.
Эксперты
также выяснили, что клетчатка помогает нормализовать уровень холестерина в
крови, снижая этим риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы,
диабета и ожирения.
Помимо
этого, в составе гречневой каши есть много растительного белка, железа,
марганца, магний, фосфора и других витаминов, необходимым для поддержания
нормального функционирования организма.
Еще
одно исследование показало, что гречка положительно сказывается на уровне
глюкозы в крови, предотвращая воспалительные процессы и метаболический синдром,
встречающийся часто при сахарном диабете.
Напомним, несмотря на все полезные свойства, в некоторых случаях каши могут навредить здоровью, в частности работе желудочно-кишечного тракта. Клейковина, которая входит в их состав, препятствует усвоению пищи и вызывает колит, запоры и энтероколит.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала, почему не стоит злоупотреблять маной кашей.
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