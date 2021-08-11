logo
Русский Українська

BTC/USD

46473.13

ETH/USD

3246.21

LTC/USD

172.30

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Из-за каких продуктов у вас может появиться целлюлит
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за каких продуктов у вас может появиться целлюлит

Тренер-диетолог Анастасия Полтавская перечислила продукты, которые могут спровоцировать появление целлюлита

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий

"Апельсиновая корка" на ногах и ягодицах беспокоит многих женщин. И одной из основных причин появления целлюлита является питание, а точнее "неправильные" продукты. Тренер-диетолог Анастасия Полтавская рассказала, какие из них могут вызвать или усугубить проблему.

Из-за каких продуктов у вас может появиться целлюлит

Какие продукты могут спровоцировать целлюлит (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram она написала, что питание напрямую связано с тем, как мы выглядим. Если вы хотите избавиться от "апельсиновой корки", тогда стоит ограничить в рационе следующие продукты:

- Изделия из белой муки

В составе белой муки есть очищенные углеводы, которые при попадании в организм трансформируются в сахар, а затем в глюкозу. А она разрушает коллаген и может спровоцировать появление целлюлита. 

- Роллы

В большинстве роллов есть сливочный сыр, соусы и, конечно же, рафинированные углеводы в виде белого риса. Последние, к слову, очень калорийны и задерживают жидкость в организме.

- Конфеты без сахара и подсластители

Не думайте, что конфеты без сахара полезны и не влияют на фигуру, поскольку они содержат различные подсластители и консерванты, а они могут вызвать "апельсиновую корку" на теле.

- Соевый соус

Эксперт отметила, что сам соус не влияет на образование целлюлита, но если он уже есть на теле, то употребление соуса способно усугубить проблему из-за большого количества соли.

- Алкоголь

Алкогольные напитки разрушительно действуют на организм, они не позволяют жидкости нормально распределяться внутри и провоцируют отечность. 

- Заправки для салатов

В составе подобных заправок содержится много сахара и соли, а эти продукты негативно сказываются на состоянии кожи. 

- Газированные напитки и соки

Быстрые углеводы приводят к повышенной выработке инсулина. Последний в свою очередь увеличивает размеры и количество жировых клеток, которые удерживают жидкость. Это становится причиной ухудшенного кровообращение – появляется целлюлит.

- Снеки, сладости и сухофрукты

При употреблении этих продуктов сахар, который в них содержится, быстро усваивается, вызывает резкое повышение уровня глюкозы и провоцирует появление целлюлита.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как шоколад может помочь избавиться от целлюлита.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ