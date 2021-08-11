Из-за каких продуктов у вас может появиться целлюлит

"Апельсиновая корка" на ногах и ягодицах беспокоит многих женщин. И одной из основных причин появления целлюлита является питание, а точнее "неправильные" продукты. Тренер-диетолог Анастасия Полтавская рассказала, какие из них могут вызвать или усугубить проблему.

Какие продукты могут спровоцировать целлюлит (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram она написала, что питание напрямую связано с тем, как мы выглядим. Если вы хотите избавиться от "апельсиновой корки", тогда стоит ограничить в рационе следующие продукты:

- Изделия из белой муки

В составе белой муки есть очищенные углеводы, которые при попадании в организм трансформируются в сахар, а затем в глюкозу. А она разрушает коллаген и может спровоцировать появление целлюлита.

- Роллы⠀

В большинстве роллов есть сливочный сыр, соусы и, конечно же, рафинированные углеводы в виде белого риса. Последние, к слову, очень калорийны и задерживают жидкость в организме.

- Конфеты без сахара и подсластители

Не думайте, что конфеты без сахара полезны и не влияют на фигуру, поскольку они содержат различные подсластители и консерванты, а они могут вызвать "апельсиновую корку" на теле.

- Соевый соус

Эксперт отметила, что сам соус не влияет на образование целлюлита, но если он уже есть на теле, то употребление соуса способно усугубить проблему из-за большого количества соли.

- Алкоголь

Алкогольные напитки разрушительно действуют на организм, они не позволяют жидкости нормально распределяться внутри и провоцируют отечность.

- Заправки для салатов

В составе подобных заправок содержится много сахара и соли, а эти продукты негативно сказываются на состоянии кожи.

- Газированные напитки и соки

Быстрые углеводы приводят к повышенной выработке инсулина. Последний в свою очередь увеличивает размеры и количество жировых клеток, которые удерживают жидкость. Это становится причиной ухудшенного кровообращение – появляется целлюлит.

- Снеки, сладости и сухофрукты

При употреблении этих продуктов сахар, который в них содержится, быстро усваивается, вызывает резкое повышение уровня глюкозы и провоцирует появление целлюлита.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как шоколад может помочь избавиться от целлюлита.

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