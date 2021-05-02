Пять продуктов, которые нельзя есть слишком часто

Праздники, особенно майские, — время большой нагрузки для желудка. Однако если в такие дни мы знаем о неких опасностях застолий, то ежедневный рацион контролируем не слишком тщательно.

Продукты, которые не стоит часто есть. Фото из открытых источников

Как информирует "Фейс ньюз", существует несколько продуктов, которые не рекомендуется употреблять слишком часто, чтобы не навредить своему организму.



Копченая рыба

В наше время этот продукт почти перестал быть деликатесом, превратившись в обыденность. Поэтому "копченка" и мелькает так часто на наших столах. Однако ежедневно питаться ею не стоит.

Во-первых, несмотря на копчение, в рыбе могут остаться некоторые опасные паразиты, которые способны причинить вред здоровью человека. Во-вторых, в таком продукте во время готовки накапливаются канцерогенные вещества. В больших количествах они очень негативно влияют на организм.

Грибы

Для многих едоков такая информация может стать шок-контентом. Однако при частом употреблении грибов может нарушиться процесс пищеварения. Все потому, что хитин, вырабатываемый грибами, плохо отражается на процессе выработки желудочного сока. Так что ограничьте себя в грибах, особенно, если имеете проблемы с ЖКТ.

Кокосовое масло

Это не настолько популярный среди украинских хозяев и хозяек продукт, однако многие все равно его используют в готовке. Отметим, что к его ежедневному применению лучше не привыкать.

Кокосовое масло богато триглицеридами. Это особые жиры, которые негативно влияют и на сердце с сосудами, и на общий гормональный фон. Более того, постоянное употребление этого продукта способно спровоцировать возникновение авитаминоза.

Тунец

И еще одна рыба в нашем списке. Впрочем, о некоторых свойствах тунца известно уже давно — в организме этих рыбешек часто скапливается ртуть. Количество этого металла не слишком большое, чтобы привести к отравлению из-за редкого употребления, но вот ежедневно в свой рацион тунец лучше не вносить. Иначе вы рискуете получить проблемы с сердцем.

Мясо на гриле

Это очень актуально в период майских праздников. Впрочем, на "постоянку" такое мясо кушать не рекомендуется. Все потому, что при жарке на гриле мясо "полнится" некими гетероциклическими аминами. Наличие подобных соединений в организме способно спровоцировать возникновение онкологии.

Однако это не значит, что следует отказаться от употребления мяса в целом. Просто не слишком увлекайтесь его готовкой именно на гриле.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с какой частотой можно есть сосиски без особого вреда для организма.

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