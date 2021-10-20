Пять продуктов, из которых можно получить йод

Йод – химический элемент, без которого организм человека не может нормально функционировать. Получить его можно из следующих продуктов:

Из каких продуктов можно получить йод (фото из открытых источников)

Картофель

Этот овощ частый гость на нашем столе и помимо кальция, фосфора, калия, он обеспечивает организм йодом. Эксперты говорят, что в запеченном или приготовленном с кожурой картофеле содержится около 60 мкг микроэлемента.

Гималайская кристаллическая соль

По химическому составу она представляет собой поваренную соль с минеральными примесями. В ней много йода, который полезен для щитовидной железы, в частности для синтеза ее гормонов.

Клюква

Эта ягода содержит много йода и антиоксидантных веществ. В 120 граммах клюквы — около 400 мкг этого микроэлемента. Для заполнения дневной нормы рекомендуется съесть горсть ягод или выпить стакан натурального сока.

Фасоль или морская фасоль

Хорошим источником йода является фасоли или морская фасоль, но лучше ее употреблять в качестве бобов. Например, в половине стакана темно-синей фасоли около 32 мкг йода. В бобах также много клетчатки.

Ламинария или водоросли

Морские водоросли являются натуральным источником йода и часто используются для изготовления диетических добавок. Например, в одной порции ламинарии в четыре раза больше йода, чем рекомендуется употреблять в сутки.

Напомним, щитовидная железа отвечает за поддержание нормального и полноценного обмена веществ в организме. Некоторые продукты помогают поддерживать работу органа, однако есть и те, которые, наоборот, негативно сказываются на ее здоровье.

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