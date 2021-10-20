logo
Русский Українська

BTC/USD

66659.40

ETH/USD

4071.70

LTC/USD

203.15

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Пять продуктов, из которых можно получить йод
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять продуктов, из которых можно получить йод

Опубликован список продуктов, в составе которых есть йод - важный микроэлемент для работы организма

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Йод – химический элемент, без которого организм человека не может нормально функционировать. Получить его можно из следующих продуктов:

Пять продуктов, из которых можно получить йод

Из каких продуктов можно получить йод (фото из открытых источников)

Картофель

Этот овощ частый гость на нашем столе и помимо кальция, фосфора, калия, он обеспечивает организм йодом. Эксперты говорят, что в запеченном или приготовленном с кожурой картофеле содержится около 60 мкг микроэлемента.

Гималайская кристаллическая соль

По химическому составу она представляет собой поваренную соль с минеральными примесями. В ней много йода, который полезен для щитовидной железы, в частности для синтеза ее гормонов. 

Клюква

Эта ягода содержит много йода и антиоксидантных веществ. В 120 граммах клюквы — около 400 мкг этого микроэлемента. Для заполнения дневной нормы рекомендуется съесть горсть ягод или выпить стакан натурального сока.

Фасоль или морская фасоль

Хорошим источником йода является фасоли или морская фасоль, но лучше ее употреблять в качестве бобов. Например, в половине стакана темно-синей фасоли около 32 мкг йода. В бобах также много клетчатки.

Ламинария или водоросли

Морские водоросли являются натуральным источником йода и часто используются для изготовления диетических добавок. Например, в одной порции ламинарии в четыре раза больше йода, чем рекомендуется употреблять в сутки.

Напомним, щитовидная железа отвечает за поддержание нормального и полноценного обмена веществ в организме. Некоторые продукты помогают поддерживать работу органа, однако есть и те, которые, наоборот, негативно сказываются на ее здоровье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты необходимо добавить в рацион осенью.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukr.media/medicine/436789/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ