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Медики рассказали, какие продукты вредят щитовидной железе

В момент, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормона тироксина, у человека может развиться гипотиреоз

сегодня, 14:14
Автор:

Елизавета Черных

Щитовидная железа отвечает за поддержание нормального и полноценного обмена веществ в организме. Этот важнейший орган эндокринной системы способен вырабатывать гормоны, регулирующие множество процессов. В момент, когда щитовидная не вырабатывает достаточное количество гормона тироксина, у человека может развиться гипотиреоз. 

Медики рассказали, какие продукты вредят щитовидной железе

Щитовидная железа - фото из открытых источников

По данным профильного издания Medical News Today, некоторые продукты могут помочь избежать или облегчить симптомы заболевания, однако есть и те, которые наоборот негативно скажутся на здоровье щитовидной железы, пишут "Новости Ю". 

Исследования продемонстрировали, что соя может негативно влиять на работу щитовидки. В частности, ученые из Японии отметили, что у пожилой женщины, которая на протяжении шести месяцев употребляла лекарства на основе сои, развилась тяжелая степень гипотиреоза. Таким образом, чтобы сберечь здоровье щитовидной железы, врачи рекомендуют исключить из рациона соевый соус, соевое молоко, тофу и мисо. 

Польские исследователи считают, что аутоиммунное заболевание щитовидки часто может сопровождаться глютеновой болезнью. Поэтому специалисты считают, что исключение из рациона глютена может улучшить обмен веществ и работу щитовидной железы в целом. К примеру, глютен содержится в макаронах, выпечке и тортах, хлебобулочных изделиях и соусах. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный орган, отвечающий за выработку гормонов. И любые ее нарушения приводят к сбою в работе организма. Врачи-эндокринологи рассказали, как распознать проблемы с щитовидкой.



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Источник: https://newsyou.info/yaki-produkti-shkidlivi-dlya-shhitovidno%d1%97-zalozi
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