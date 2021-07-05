Какие два симптома указывают на проблемы с щитовидкой

Щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный орган, отвечающий за выработку гормонов. И любые ее нарушения приводят к сбою в работе организма. Врачи-эндокринологи рассказали, как распознать проблемы с щитовидкой.

Проблемы с щитовидкой / Фото: Shutterstock

Специалисты отметили, что этот орган эндокринной системы участвует во многих функциях организма, в частности влияет на скорость метаболизма, аппетит, уровень холестерина в крови, частоту сердцебиений и кровоток. Не удивительно, что нарушения в работе щитовидки могут серьезно отразиться на здоровье. Врачи говорят, что симптомы, указывающие на определенные проблемы с органом, можно разделить на 2 группы: местные и внутренние.

К первой группе относятся случаи, когда щитовидная железа увеличивается в размерах и может вызвать озноб. Тогда пациент начинает жаловаться на трудности с глотанием, першение в горле, сдавленность и т. д.

А к "внутренним" симптомам относят нарушения в выработке гормонов, когда есть дефицит или переизбыток ТТГ. Если его нахватает, тогда у человека появляется слабость, апатия, наблюдается выпадение волос, а избыток гормона вызывает тревогу, стресс, учащенный пульс.

Но в любом случае, важно обратиться за помощью к специалисту и пройти обследование, чтобы вовремя предотвратить неприятные последствия.

Напомним, что врач-натуропат Ксения Машкина на своей странице в Instagram рассказала, какие шаги нужно предпринять, чтобы улучшить работу щитовидки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для поддержания здоровья щитовидной железы также чрезвычайно важно употреблять в пищу полезные продукты. Какие именно, узнайте в нашем материале.

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